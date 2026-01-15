Коли в Україні потеплішає та ослабне мороз: що кажуть синоптики

Ознак того, що невдовзі в Україні відійдуть морози або ж прийде потепління, наразі немає. Часткове послаблення холоду найближчим часом можливе лише на Закарпатті.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це пише 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для OBOZ.UA.

Чи буде потепління і послаблення морозів?

Наталія Птуха пояснила, що значних змін погоди найближчим часом, згідно з поточними прогнозами синоптиків, не передбачається, тому відчутного потепління також поки чекати не варто.

На жаль, дуже хотілося б, але не будемо давати марні надії. Перспектив на підвищення температури в більшості регіонів немає. Хіба що на Закарпатті може бути близько 0 градусів, бо через гори до них не доходить цей арктичний холод,

– розповіла вона.

Яких температур чекати?

У північних областях буде від 15 до 23 градусів морозу уночі та від 10 до 15 градусів морозу вдень. Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті, у південних і південно-східних областях.

За її словами, там очікується температура повітря в діапазоні від 4 до 9 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів на цих територіях вже покажуть близько 6 градусів морозу.

Водночас на решті територій, зокрема у більшості західних та центральних областей, протягом доби очікується, що температура повітря становитиме в межах від 7 до 14 градусів морозу.

Вона допускає, що надалі у північних, а подекуди й у західних і центральних областях може бути до 20 градусів морозу уночі, а подекуди на півночі й північному сході – до 23 градусів морозу.

У денні години температура повітря у вищезгаданих регіонах може коливатися від 8 до 15 градусів морозу, поки на півдні та південному сході погодні умови будуть дещо м'якшими.

Там також можливі температури від 6 до 13 градусів морозу вночі. У денний час такі показники зростуть і можуть становити від 2 до 9 градусів морозу. На Закарпатті буде близько 0 градусів.

