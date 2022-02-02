Поступки Росії чи відтягування війни: що дала Україні зустріч радників "нормандської четвірки"
Джерело:24 канал
26 січня після тривалої перерви відбулася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". У Парижі сторони вісім годин провели за обговоренням поточної ситуації в Україні.
Про що говорили радники, чому ця зустріч відбулася так раптово та яких наслідків від неї можна очікувати – розбиралися журналісти сайту 24 каналу.
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Як пройшла зустріч
Ще в середині січня Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, анонсував, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбудеться до кінця місяця. Так і сталося – перемовини пройшли 26 січня у Парижі. На зустрічі також були Єнс Плетнер – радник німецького канцлера, Еммануель Бонн – радник французького президента, Дмитро Козак – заступник голови адміністрації Путіна.
Після зустрічі Андрій Єрмак сказав, що вдалось досягнути підтримання сталого припинення вогню.
Сторони абсолютно відкрито задекларували, що існує багато розбіжностей між Україною і Росією щодо мінських домовленостей, але при цьому є бажання працювати над цими розбіжностями,
– заявив глава ОП.
Єрмак також анонсував, що продовження діалогу відбудеться незабаром у Берліні. Згодом про це повідомив і президент Володимир Зеленський. Він уточнив, що дата переговорів узгоджується.Попри те, що ніяких конкретних результатів зустріч не принесла, Зеленський назвав конструктивним характер зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць нормандського формату. Глава держави зазначив, що пріоритет на сьогодні – досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі.
Єрмак анонсував продовження діалогу у Берліні за два тижні / Фото Офісу президента
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Навіщо була потрібна ця зустріч
Експерти впевнені, що перемовини політичних радників нормандського формату ні до чого не призведуть. Окрім того, аналітики вважають, що Україні довелося виконати одну з вимог Росії та відкликати законопроєкт про перехідний період на Донбасі.
Я з дипломатичних джерел з початку січня отримувала сигнали, які потім підтверджувалися іншими джерелами, про те, що Україні була висунута вимога з боку Росії: якщо ви хочете, щоб відбулася зустріч нормандських радників, то ви мусите відкликати або гарантувати, що буде "похований" у парламенті законопроєкт про перехідний період. Це власне і сталося,
– зазначила політична аналітикиня фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна на Радіо НВ.
За її словами, інформація про те, що зустріч радників не пов'язана з терміновим відкликанням законопроєкту про перехідний період, – маніпуляція, якщо не сказати брехня.
Сигнали про те, що Росія висунула таку умову Україні з'явилися ще кілька тижнів тому. Після того сигнал підтвердили різні джерела. Росія дійсно висунула таку умову – відкликати або зарубити у парламенті законопроєкт, який, попри всі його недоліки, стратегічно зміцнив би позицію України в переговорах.
Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, також впевнений, що закон про перехідний період був відкликаний на вимогу Росії, адже без цього вона б відмовилася брати участь у зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".
Включення окупованих територій Донбасу до складу України на російських умовах, призведе до легалізації сепаратистських утворень. Україна буде змушена їх фінансувати та утримувати, в той час, як ці території не будуть перебувати під фактичним контролем України. Проте, і відмовитися від переговорів в нормандському форматі Україна не може, адже це зняло б всі перешкоди для російського вторгнення. Тому залишається тягнути час, сподіваючись, що ситуація зміниться і Росії доведеться відмовитися від вторгнення,
– сказав Хмелевський.
Зустріч "нормандської четвірки" востаннє відбувалася у 2019 році / Фото Getty Images
Микола Мельник з аналітичної групи "Левіафан", зауважив, що законопроєкт про перехідний період до його реєстрації у Верховній раді є лише медійним інструментом української влади й говорити про те, що Росія його злякалась ще на такій стадії, не варто.
Щодо ефективності самої зустрічі, то експерт називає наступні висновки:
- Деескалація конфлікту. Вона не відбулася, адже не було ескалації, і загальні звіти з лінії фронту, хоча й говорять про загиблих, але й підтверджують факт невеликої інтенсивності бойових зіткнень.
- Зменшення інформаційної напруги. Так цей ефект дійсно був досягнутий, адже світ побачив, що майданчик, який може не допустити ескалацію війни з РФ, запрацював.
- Досягнення миру. Норманський формат, як і комплекс заходів з виконання мінських угод ("Мінськ-2") не принесе мир в Україну, адже сам норманський формат – це Україна, РФ та два лобісти РФ (Франція, ФРН), а "Мінськ-2" – це задокументований шлях до федералізації України.
Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", все ж переконаний, що зустріч радників свідчить про намагання знайти спільну точку зору на загрозу повномасштабної війни в Україні й спроби її уникнути.
Існує велика ймовірність того, що РФ на широкий загал виносить одні умови, а для лідерів держав-опонентів має дещо інші. Тому і потрібна подібна зустріч, аби проговорити без зайвого ажіотажу всі наявні питання, і визначити "червоні лінії". Може статися, що зустріч радників є частиною плану з підготовки зустрічі лідерів країн-учасниць "нормандської четвірки",
– прокоментував Савісько.
Що відомо про зустріч радників у Парижі
- Остання зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" відбулась 26 січня в Парижі. Вона тривала 8 годин.
- Андрій Єрмак повідомив, що перемовини можна вважати "реанімацією нормандського формату". Сторони, за його словами, домовилися про безумовне дотримання перемир'я на Донбасі.
- Водночас представник російської сторони Дмитро Козак вкотре звернув увагу на мінські домовленості. Мовляв, основною метою зустрічі була саме "інвентаризація різних прочитань мінських угод".
- Володимир Зеленський після зустрічі говорив із французьким колегою Еммануелем Макроном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.
- Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським "висловив підтримку зусиллям у нормандському форматі" та "просуванню імплементації мінських домовленостей".
Нормандський формат знову запрацював – дивіться відео: