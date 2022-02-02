Уступки России или оттягивание войны: что дала Украине встреча советников "нормандской четверки"
Источник:24 канал
26 января, после длительного перерыва, состоялась встреча советников лидеров "нормандской четверки". В Париже стороны восемь часов провели за обсуждением текущей ситуации в Украине.
О чем говорили советники, почему эта встреча произошла так внезапно и каких последствий от нее можно ожидать – разбирались журналисты сайта 24 канала.
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Как прошла встреча
Еще в середине января Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, анонсировал, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится до конца месяца. Так и произошло – переговоры прошли 26 января в Париже. На встрече также были Йенс Плетнер – советник немецкого канцлера, Эммануэль Бонн – советник французского президента, Дмитрий Козак – заместитель главы администрации Путина.
После встречи Андрей Ермак сказал, что удалось достичь поддержания устойчивого прекращения огня.
Стороны абсолютно открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и Россией по Минским договоренностям, но при этом есть желание работать над этими разногласиями,
– заявил глава ОП.
Ермак также анонсировал, что продолжение диалога состоится вскоре в Берлине. Позже об этом сообщил и президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что дата переговоров согласовывается.Несмотря на то, что никаких конкретных результатов встреча не принесла, Зеленский назвал конструктивным характер встречи политических советников лидеров стран-участниц нормандского формата. Глава государства отметил, что приоритет на сегодня – достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе.
Ермак анонсировал продолжение диалога в Берлине через две недели / Фото Офиса президента
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Зачем была нужна эта встреча
Эксперты уверены, что переговоры политических советников нормандского формата ни к чему не приведут. Кроме того, аналитики считают, что Украине пришлось выполнить одно из требований России и отозвать законопроект о переходном периоде на Донбассе.
Я из дипломатических источников с начала января получала сигналы, которые затем подтверждались другими источниками, о том, что Украине было выдвинуто требование со стороны России: если вы хотите, чтобы состоялась встреча нормандских советников, то вы должны отозвать или гарантировать, что будет "похоронен" в парламенте законопроект о переходном периоде. Это собственно и произошло,
– отметила политический аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина на Радио НВ.
По ее словам, информация о том, что встреча советников не связана со срочным отзывом законопроекта о переходном периоде, – манипуляция, если не сказать ложь.
Сигналы о том, что Россия выдвинула такое условие Украине, появились еще несколько недель назад. После того сигнал подтвердили различные источники. Россия действительно выдвинула такое условие – отозвать или зарубить в парламенте законопроект, который, несмотря на все его недостатки, стратегически укрепил бы позицию Украины в переговорах.
Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт тоже уверен, что закон о переходном периоде был отозван по требованию России, так как без этого она бы отказалась участвовать во встрече советников лидеров "нормандской четверки".
Включение оккупированных территорий Донбасса в состав Украины на российских условиях приведет к легализации сепаратистских образований. Украина будет вынуждена их финансировать и содержать, в то время, как эти территории не будут находиться под фактическим контролем Украины. Однако и отказаться от переговоров в нормандском формате Украина не может, потому что это сняло бы все препятствия для российского вторжения. Поэтому остается тянуть время, надеясь, что ситуация изменится и России придется отказаться от вторжения,
– сказал Хмелевский.
Встреча "нормандской четверки" последний раз проходила в 2019 году / Фото Getty Images
Николай Мельник из аналитической группы "Левиафан", отметил, что законопроект о переходном периоде до его регистрации в Верховной раде является лишь медийным инструментом украинской власти, и говорить о том, что Россия его испугалась еще на такой стадии, не стоит.
Что касается эффективности самой встречи, то эксперт называет следующие выводы:
- Деэскалация конфликта. Она не произошла, так как не было эскалации, и общие отчеты с линии фронта хотя и говорят о погибших, но и подтверждают факт небольшой интенсивности боевых столкновений.
- Уменьшение информационного напряжения. Этот эффект действительно был достигнут, потому что мир увидел, что площадка, которая может не допустить эскалацию войны с РФ, заработала.
- Достижение мира. Нормандский формат, как и комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2"), не принесет мир в Украину, так как сам нормандский формат – это Украина, РФ и два лоббиста РФ (Франция, ФРГ), а "Минск-2" – это задокументированный путь к федерализации Украины.
Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Всі разом!", все же убежден, что встреча советников свидетельствует о попытке найти общую точку зрения на угрозу полномасштабной войны в Украине и попытках ее избежать.
Существует большая вероятность того, что РФ на широкий круг выносит одни условия, а для лидеров государств-оппонентов имеет несколько иные. Поэтому и нужна подобная встреча, чтобы проговорить без лишнего ажиотажа все имеющиеся вопросы, и определить "красные линии". Может быть, встреча советников является частью плана по подготовке встречи лидеров стран-участниц "нормандской четверки",
– прокомментировал Сависько.
Что известно о встрече советников в Париже
- Последняя встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоялась 26 января в Париже. Она длилась 8 часов.
- Андрей Ермак сообщил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". Стороны, по его словам, договорились о безусловном соблюдении перемирия на Донбассе.
- В то же время представитель российской стороны Дмитрий Козак в очередной раз обратил внимание на Минские договоренности. Мол, основной целью встречи была именно "инвентаризация различных прочтений Минских соглашений".
- Владимир Зеленский после встречи говорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.
- Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским "выразил поддержку усилиям в "нормандском формате" и "продвижению имплементации Минских договоренностей".
Нормандский формат снова заработал – смотрите видео: