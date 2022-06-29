Потрібні "складніші" речі, – парамедик відповів, як забезпечені лікарі на фронті

Ситуація із забезпеченням медиків, які перебувають в гарячих точках, медичних закладів та самих бійців різна. Однак до стандартів Північноатлантичного Альянсу ще дуже далеко.

Про це 24 каналу повідомив ексголова державної екологічної інспекції, екснардеп та тактичний медик Єгор Фірсов. Він зазначив, що ситуація із медикаментами та необхідним для лікарень нерівномірна.

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Необхідні складніші речі

За його словами, інколи в якихось шпиталях склади не вміщають того, що їм надсилають та передають волонтери. Водночас в інших медзакладах не вистачає необхідного.

Крім того, люди досі присилають багато не зовсім потрібних речей. До прикладу, парацетамол, бинти та вати, у яких наразі немає потреби.

У медицині вже потрібні "складніші" речі. До прикладу, прозорий хірургічний стіл і так далі,

– заявив Фірсов.

Критичні моменти

Він наголосив, що забезпечення медикаментами абсолютно різне. Тобто тоді, коли деякі підрозділи мають цього достатньо, в інших є проблеми навіть зі знеболювальним.

Не зважаючи на те, що тактичні медики можуть везти в автобусі декілька десятків поранених – у них знеболення може бути лише на 2 – 3 людей,

– зауважив тактичний медик.

Він підкреслив, що інколи бувають такі критичні моменти. Однак, на його думку, протягом останніх місяців ситуація із забезпеченням медикаментами покращується. Утім, до ідеалу чи до якихось професійних стандартів НАТО, на жаль, ще далеко. Саме тому нам над цим потрібно працювати.

Обговорювали інші питання

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми постійно говорили про оборону, зброю, взаємовідносини з іншими країнами, але не про військову медицину. Це питання було другорядним", – наголосив Фірсов.

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За його словами, саме тактична медицина рятує життя тим людям, які поранені. Тож необхідно приділити більше уваги військовій медицині та системно над нею працювати – набиратись досвіду інших країн, прагнути до стандартів НАТО.

Ланцюг, який потрібно вдосконалювати

Кожен боєць має володіти певними навичками з первинної медичної допомогти, оскільки на полі бою саме вони першими надають допомогу пораненим. Крім того, у кожного військового має бути професійна аптечка.

Водночас командування має гарантувати, що пораненого бійця швидко довезуть до госпіталю, який оснащений всім необхідним. Уже там будуть професійні лікарі, які зроблять йому операцію.

"Тобто тут є величезний ланцюг, який постійно треба вдосконалювати", – підсумував Фірсов.

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