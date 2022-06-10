Часто ми їх не помічаємо, проте саме без цих людей неможливо уявити будь-які бойові дії. 9 червня оприлюднили відео, на якому показали один із моментів роботи парамедиків на фронті.

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Жартували під час допомоги пораненим

На оприлюдненому записі момент допомоги кільком воїнам, які потрапили під обстріл артилерії. У них осколкові поранення в різних частинах тіла. Там помітно, що немає жодної паніки, бо і бійці, і парамедик діють, наче залагоджений механізм.

Поранених занесли в будинок і лікар почав оглядати ушкодження. Найдивовижнішим є те, наскільки сильно всі бійці підтримують один одного. При цьому вони навіть жартують і знаходять у собі сили посміхатися. На щастя, поранення в захисників були не критичними.

Важливо! На записі показаний дуже важкий емоційний момент, коли наші захисники висловлюються вкрай відверто і з нецензурною лексикою. Тому не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім – 18+.

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Медики на фронті теж завжди в небезпеці

Багатьом здається, що під час війни медики в меншій загрозі, ніж воїни. У квітні 24 канал поспілкувався щодо цього зі стилістом Іваном Гонзиком. Він за освітою лікар і після випуску у 2015 році підписав контракт зі Збройними Силами. Чоловік рік працював військовим лікарем, а потім уже прийшов у світ моди.

Він зауважив, що неважливо чи є ти відомою людиною, чи медиком, чи будь-ким іншим. Адже для росіян зараз усі українці – мішені.

Росіяни використовують полонену парамедикиню

16 березня стало відомо, що в Маріуполі потрапила до російського полону відома парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра". Вона в цей день виїхала з позицій українських військових, щоб допомагати цивільним.

Вже через кілька днів російські телеканали показали Юлію. На записі, який оприлюднили в пропагандистських цілях, жінка зверталася до тих, від кого залежить евакуація з оточеного ворогом міста. Вона казала, що ситуація в Маріуполі стає дедалі гіршою.

8 травня оборонці "Азовсталі" розповіли, що про "Тайру" після цього запису взагалі не було нічого відомо.

Наскільки я знаю, вона в полоні. Але, думаю, її участь не та, якій можна позаздрити, на жаль,

– сказав тоді один із воїнів.

Станом на 9 червня парамедикиня Юлія Паєвська є полоненою російських військ.

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