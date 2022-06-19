Потрібно знищити значну частину Чорноморського флоту, – Фейгін про деблокаду портів

Борис Джонсон назвав 4 життєво важливі кроки, які союзники мають зробити для України. Серед них допомога в деблокаді портів Одеси для експорту вкрай необхідного продовольства.

Британський прем'єр-міністр робить ці заяви для того, щоб показати, які є альтернативні шляхи замість тиску на Київ щодо капітуляції. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Крім того, він прокоментував пункт щодо експорту зерна і розблокування портів. На його думку, тут слабкі перспективи. Мало шансів на те, щоб Москва фактично зніме блокаду з українських портів.

Для того, щоб реально забезпечити безпеку судноплавства, потрібно військовим шляхом провести деблокаду. Тобто потрібно знищити значну частину Чорноморського флоту. Це моя думка. Я просто не бачу ніякого іншого методу,

– повідомив Марк Фейгін.

Він зазначив, що зараз гостро обговорюване питання продовольчої кризи. Якщо розраховувати на розв'язанні цього питання шляхом перемовин з Росією – рішення немає.

Марк Фейгін пригадав, що Сергій Лавров їздив до міністра іноземних справ Туреччини. Там російський представник заявляв, що можна розміновувати порти.

"А як розміновувати, коли вони одразу ж нападуть на Одесу. Кажи (Лавров – 24 канал): "Ми обіцяємо, що не нападемо". Яка нормальна людина повірить, що вони не нападуть? Звісно, що нападуть, одразу й негайно", – зазначив Фейгін.

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