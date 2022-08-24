"Потяг до перемоги", присвячений обороні "Азовсталі", запустили у подорож Україною

В Україні запустили "Потяг до перемоги", який курсуватиме з Заходу на Схід. Його присвятили обороні "Азовсталі", а також героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях.

"Відповідну інформацію повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі", а також ініціатори проєкту – Укрзалізниця, комунікаційна агенція Gres Todorchuk та українські митці. Потяг почав курсувати 23 серпня, вирушивши з київського вокзалу в Ужгород.

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В Україні запустили "Потяг до перемоги"

Проєкт "Потяг до перемоги" – це 7 вагонів, розписаних українськими митцями. Кожен вагон присвячений окремій тимчасово окупованій території України та подвигам людей, які чинять опір російським військам,

– мовиться у повідомленні ініціаторів.

Вони також розповіли, що історії про героїв можна прочитати на сайті проєкту, відсканувавши QR-код на вагоні.

На підтримку захисників "Азосталі" створили потяг

"Спеціальний дизайн вагонів створили на підтримку захисників Маріуполя та "Азовсталі" з метою нагадувати про них всім українським мандрівникам та гостям нашої країни", – мовиться у повідомленні.

Сучасні українські митці працювали під кураторством Каті Тейлор й кожен з них присвятив свої малюнки різній тематиці. Зокрема,:

Андрій Присяжнюк закарбував мужність Богдана Зізи, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії;

Сергій Туркіневич — мешканців Енергодара, які беззахисні вийшли проти танків;

Дмитро Касянюк — сталевих оборонців Маріуполя та сміливих залізничників, які евакуювали людей із Харківщини;

Роман Синенко розкрив історію лікарів із Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах;

Аліна Коник — фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та охоплених полум'ям полях;

Максим Кільдеров — рух опору Херсонщини.

За даними ініціаторів проєкту, з 23 серпня потяг курсуватиме маршрутами Київ – Ужгород, а з 3 вересня – Запоріжжя – Львів, об'єднуючи Україну.

І ми впевнені, що одного дня він прибуде на вокзали тих міст, які поки що окуповані,

– запевнили організатори.

Для українських героїв розвалювали потяг / Фото ініціаторів проєкту

Дружина командира захисників "Азовсталі" пояснила, чому такі проєкти важливі

Дружина Дениса Прокопенка пригадала людям, що живі мають боротися за полеглих, здорові – за поранених, а вільні – за полонених. Адже іншого шляху просто немає.

"Тому я дуже сподіваюсь, що цей потяг буде ще одним гучним нагадуванням для всієї вільної України, що поки війна не закінчена, кожен має продовжувати щось робити", – заявила Катерина Прокопенко.

Останні новини про захисників "Азовсталі"

22 серпня звільнені з російського полону захисники "Азовсталі" з позивними "Вікіпедія", "Манго" та "Вишня" дали пресконференцію. Також вони розповіли про себе та як жахливо росія поводиться з українськими захисниками у полоні.

"Вікіпедія" пригадав, що хлопцям встромляли голки в рани, катували водою, а також поранених не лікували. Їм тільки намагались зберегти життя. Щоб вони дожили до моменту, обміну.

Ба більше, захисники "Азовсталі" пригадали, що у полоні їм постійно говорили, що вони нікому не потрібні та нібито програють у війні. Один з бійців запевнив, що він спостерігає, що захисники Маріуполя потрібні Україні.

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