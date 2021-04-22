Повернення України до ядерної зброї не на часі, – нардеп Костенко

Україна входить у список з 40 країн, які мають усі шанси самостійно виготовляти ядерну зброю. Однак це питання – точно не на часі. До нього потрібно йти поступово.

Таку думку висловив народний депутат та учасник АТО Роман Костенко. Він разом з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком говорив також про "Північний потік-2", вступ у НАТО та війну з Росією.

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Про ядерну зброю в Україні

Щодо Будапештського меморандуму, вибачте за таке слово, але я вважаю, що нас кинули. Всі кажуть, що ми б не могли це (ядерну зброю – 24 канал) обслуговувати. Я думаю, якби ми віддали 80%, а залишили лише 20%, то наукові можливості нашої країни змогли б їх обслуговувати. Однак що було – те було.

Політика пішла не в той бік. Ми за 30 років дійшли до того, що країну тільки грабували, тому відновлення ядерної зброї, я вважаю, зараз не на часі.

Міжнародні вчені кажуть, що є приблизно 40 країн в світі, які не мають ядерної зброї, але можуть в себе її виготовити. Ми входимо у ці 40 країн, але нам потрібна зброя стримування. Нам потрібні носії, які можуть летіти на 1,5 – 2 тисяч кілометрів, і коли в нас будуть ці носії – ми будемо вже поетапно розмовляти про це далі.

Я мрію, щоб Україна хоча б була регіональним лідером, щоб ми могли нав'язувати комусь свою політику, а не лише слухати чиюсь і виконувати її. Однак це можна робити, маючи силу.

Про "Північний потік-2"

Німеччина дозволяє добудувати "Північний потік-2". Де тут санкції? Якщо його добудують – це буде дуже сильний удар по Україні. Наслідки можуть бути гірші, ніж вторгнення.

Санкції Заходу проти Росії від нас не залежать. Нам завжди доводиться про це просити. Це відбувається, тому що у нас немає сильних дипломатичних та військових позицій. Якби у нас була зброя стримування, я впевнений, що санкції були б ефективнішими і охопили б більше сфер.

Про НАТО та війну з Росією

Шлях до НАТО прописаний в Конституції України. Ми вже туди йдемо, це правильний шлях. Це справді буде складно. Голосуючи за вступ України, кожна держава повинна розуміти, що вступає у війну з Росією.

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Якщо завтра Путін якось ескалює ситуацію, кожна з 30 країн повинна взяти своїх солдатів, техніку і зайти на українську територію – почати топити в Чорному морі російські кораблі і битися з російськими солдатами.

Росія захопила нашу територію, якщо ми завтра хочемо забрати її військовим шляхом і вже будемо в НАТО, то інші члени Альянсу повинні за нас воювати. І тут питання, чи захочуть держави це робити.

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