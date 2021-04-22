Питання ПДЧ в НАТО для України – легітимне, потрібен консенсус всього Альянсу, – посол Франції
Питання про План дій щодо членства в НАТО для України – на часі, проте рішення щодо ПДЧ має ухвалити весь Альянс. За словами посла Франції в Україні Етьєна де Понсена, ймовірно, що цю тему піднімуть на саміті у червні.
Джерело:Укрінформ
Про своє бачення щодо євроатлантичної інтеграції України посол розповів в інтерв'ю. Він наголосив, що в питанні ПДЧ поспішати не варто.
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Рішення належить до компетенції НАТО в цілому
Це питання має абсолютно легітимний характер і, я думаю, воно буде розглядатися на саміті НАТО в червні. Але рішення належить до компетенції Альянсу в цілому,
– пояснив де Понсен.
Наразі завдання України, вважає посол, – це виконання програми партнерства розширених можливостей. До цієї програми офіційний Київ приєднався у 2020 році.
Міноборони України про саміт НАТО
Великі сподівання на червневий саміт Північноатлантичного Альянсу і в міністра оборони Андрія Тарана. Урядовець наголосив, що на цьому саміті спланують майбутнє організації на наступні 10 років.
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За словами Тарана, ескалація агресії Росії на Донбасі та ситуація біля українських кордонів свідчить про те, яка саме країна наразі становить найбільшу загрозу. Потужним сигналом з боку НАТО могла б стати демонстрація відданості рішенням Бухарестського саміту, що декларує безумовну перспективу членства в Альянсі для України та Грузії.
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