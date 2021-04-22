Вопрос касаемо Плана действий относительно членства в НАТО для Украины – актуален, однако решение о ПДЧ должен принять весь Альянс. По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, вероятно, что эту тему поднимут на саммите в июне.

О своем видении относительно евроатлантической интеграции Украины посол рассказал в интервью. Он подчеркнул, что в вопросе ПДЧ спешить не стоит.

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Решение относится к компетенции НАТО в целом

Этот вопрос имеет абсолютно легитимный характер, и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом,

– объяснил де Понсен.

Сейчас задача Украины, считает посол, – это выполнение программы партнерства расширенных возможностей. К этой программе официальный Киев присоединился в 2020 году.

Важно! На саммите НАТО в июне Литва готова предложить предоставить Украине ПДЧ. Такую инициативу поддержала и Латвия.

Минобороны Украины о саммите НАТО

Большие надежды на июньский саммит Североатлантического Альянса – и у министра обороны Андрея Тарана. Чиновник отметил, что на этом саммите спланируют будущее организации на следующие 10 лет.

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По словам Тарана, эскалация агрессии России на Донбассе и ситуация возле украинских границ свидетельствует о том, какая именно страна сейчас представляет наибольшую угрозу. Мощным сигналом со стороны НАТО могла бы стать демонстрация преданности решению Бухарестского саммита, которое декларирует безусловную перспективу членства в НАТО для Украины и Грузии.