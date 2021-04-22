Членство в НАТО надасть Україні важливі переваги. Якщо Росія вирішить здійснити повномасштабний наступ на нашу країну, інші члени Альянсу будуть змушені вступити у війну.

Про це розповів нардеп від "Голосу", член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Роман Костенко. І додав, Україна поступово наближається до членства в НАТО.

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Депутат відзначив, що шлях до Північноатлантичного альянсу прописаний в Конституції України. І Україна зараз рухається в правильному напрямку – до вступу в НАТО.

Голосуючи за вступ України, кожна держава повинна розуміти, що вступає у війну з Росією,

– підкреслив він.

Роман Костенко зауважив, якщо Путін одного дня вирішить ескалувати ситуацію, кожна з 30 країн повинна взяти своїх солдатів, техніку і зайти на українську територію. Почати топити в Чорному морі російські кораблі і битися з російськими солдатами.

Він припустив, якщо Росія захопить нашу територію, а Україна захоче її забрати військовим шляхом. То оскільки ми будемо членами НАТО, інші держави повинні воювати за нашу країну.

"І тут питання, чи захочуть ці країни", – наголосив народний депутат.

Наше основне завдання – шукати союзників і поза НАТО, – Костенко

За словами Романа Костенка, Україні потрібно шукати союзників поза Північноатлантичним альянсом. Мовиться про США і Велику Британію, які наразі підтримують нашу державу.

Він також вважає, що Україні потрібно включати дипломатію і працювати більше в Німеччині й Франції, тому що це ключові країни в Європі.

Ми повинні шукати ті країни, які готові з нами разом протистояти Путіну. Не казати загалом про НАТО,

– зазначив парламентар.

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