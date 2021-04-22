Членство в НАТО предоставит Украине важные преимущества. Если Россия решит осуществить полномасштабное наступление на нашу страну, другие члены Альянса будут вынуждены вступить в войну.

Об этом рассказал нардеп от "Голоса", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. И добавил, Украина постепенно приближается к членству в НАТО.

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Депутат отметил, что путь в Североатлантический альянс прописан в Конституции Украины. И Украина сейчас движется в правильном направлении – к вступлению в НАТО.

Голосуя за вступление Украины, каждое государство должно понимать, что вступает в войну с Россией,

– подчеркнул он.

Роман Костенко отметил: если Путин однажды решит эскалировать ситуацию, каждая из 30 стран должна взять своих солдат, технику и зайти на украинскую территорию. Начать топить в Черном море российские корабли и сражаться с российскими солдатами.

Он предположил, если Россия захватит нашу территорию, а Украина захочет ее забрать военным путем, – так как мы будем членами НАТО, другие государства должны воевать за нашу страну.

"И здесь вопрос, захотят ли эти страны", – подчеркнул народный депутат.

Наша основная задача – искать союзников и вне НАТО, – Костенко

По словам Романа Костенко, Украине нужно искать союзников вне Североатлантического альянса. Речь идет о США и Великобритании, которые сейчас поддерживают наше государство.

Он также считает, что Украине нужно включать дипломатию и больше работать в Германии и Франции, потому что это ключевые страны в Европе.

Мы должны искать те страны, которые готовы с нами вместе противостоять Путину. Не говорить в общем о НАТО,

– отметил парламентарий.

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