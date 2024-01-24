Суто з дослідницькою метою: Україна обговорює з ЄС, чи повертатимуть біженців у 2025 році
Джерело:Politico
Україна веде дослідницькі переговори з офіційними особами ЄС щодо повернення своїх громадян, коли спливе термін директиви про тимчасовий захист. Її продовжили до березня 2025 року.
Про це пише Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС, передає 24 Канал. Наразі Київ не надсилав офіційного запиту щодо сприяння поверненню біженців, хоча й чинив певний тиск щодо посилення майбутніх правил.
До вашої уваги Україна розпочинає переговори з партнерами відносно допомоги у поверненні біженців
У четвер, 25 січня, міністри з питань міграції ЄС обговорять "альтернативні шляхи" для мільйонів українських шукачів притулку. Якщо українським біженцям дозволять залишитися до завершення війни, Європейській комісії можуть доручити створити нову систему.
Власне, українська сторона проводить попередні обговорення, щоб з'ясувати, якими будуть правила для біженців після березня 2025 року. Крім підтримки економіки, Київ потребує людей для військової служби.За даними Євростату, 18 відсотків українських біженців у Європі становлять чоловіки від 18 до 65 років.
Радник керівника ОПУ зробив скандальну заяву про біженців
В інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger Сергій Лещенко зазначив, що країни, які приймають українських громадян, "повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому".
Коментуючи цю заяву Politico, Лещенко наголосив, що це його особиста позиція, і додав, що "його думки відбивають думки багатьох українців, які тепер живуть в Україні".
Що говорять у ЄС щодо примусового повернення українських біженців
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що механізмів видачі українців немає. Якби були, то не відповідали б міжнародному праву.
- Такої ж думки в Естонії та Німеччині. Міністр юстиції ФРН Марко Бушман наголосив, що "проблеми з мобілізацією" в Україні не матимуть жодних практичних наслідків для чоловіків, які проживають у Німеччині.
- Водночас Консульство України в Лондоні закликало чоловіків стати на військовий облік, якщо ті виїздять з України на більш ніж три місяці.