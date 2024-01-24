Сугубо с исследовательской целью: Украина обсуждает с ЕС, будут ли возвращать беженцев в 2025 году

Украина ведет исследовательские переговоры с официальными лицами ЕС по возвращению своих граждан, когда истечет срок директивы о временной защите. Ее продлили до марта 2025 года.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, передает 24 Канал. Киев не посылал официального запроса о содействии возвращению беженцев, хотя и оказывал определенное давление на усиление будущих правил.

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В четверг, 25 января, министры по миграции ЕС обсудят "альтернативные пути" для миллионов украинских искателей убежища. Если украинским беженцам разрешат остаться до окончания войны, Европейской комиссии могут поручить создать новую систему.

Собственно, украинская сторона проводит предварительные обсуждения, чтобы выяснить, какими будут правила для беженцев после марта 2025 года. Кроме поддержки экономики, Киев нуждается в людях для военной службы.

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По данным Евростата,украинских беженцев в Европе составляют мужчины от 18 до 65 лет.

В интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger Сергей Лещенко отметил, что принимающие украинских граждан страны "должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой".

Комментируя это заявление Politico, Лещенко подчеркнул, что это его личная позиция, и добавил, что "его мнения отражают мнения многих украинцев, которые сейчас живут в Украине".

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