Совет ЕС согласился продлить временную защиту для спасающихся от российской агрессии украинцев до 4 марта 2025 года. Об этом пишет 24 канал.

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ЕС будет поддерживать украинцев столько, сколько нужно

Фернандо Гранде-Марласка Гомес, исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании, отметил, что ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько нужно. Он подчеркнул, что продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, нашедших убежище в ЕС.

Мы согласились продлить временную защиту еще на один год до марта 2025 года для всех украинских граждан, вынужденных покинуть свою страну, как и более 4 миллионов украинцев, в основном женщинам, которым мы уже предоставили временную защиту,

– сказал Фернандо Гранде-Марласка Гомес .

По его словам, это "один из самых больших моментов солидарности, который наблюдали в ЕС". Отвечая на вопрос корреспондентки 24 канала, Гранде-Марласка Гомес заявил, что пока нет альтернативного решения для украинцев после завершения временной защиты в 2025 году.

Справка. Механизм временной защиты активировался 4 марта 2022 года – через несколько дней после того, как российские вооруженные силы начали широкомасштабное вторжение в Украину. Затем его автоматически продлили еще на один год.

Что такое временная защита? Это механизм ЕС, который активируется в исключительных обстоятельствах массового поступления беженцев. Система обеспечивает немедленную и коллективную (без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений) защиту перемещенных лиц, не имеющих возможности вернуться в страну своего происхождения. Цель состоит в том, чтобы облегчить давление на национальные системы предоставления убежища и позволить перемещенным лицам пользоваться согласованными правами на всей территории ЕС.

Отметим, что директива о временной защите может быть продлена максимум на 3 года – до 4 марта 2025 года. В случае продолжения полномасштабной войны в Брюсселе должен быть введен альтернативный механизм, чтобы украинские переселенцы смогли находиться в ЕС.

Будем надеяться, что это не будет необходимым, и каждый сможет как можно быстрее вернуться в свою страну и жить в мире и безопасности. Но очевидно, что с первого момента мы уже думаем о любой альтернативе,

– сказал Гранде-Марласка Гомес.

Сколько беженцев из Украины сейчас в ЕС

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон подтвердила, что в ЕС остаются примерно 4 миллиона украинцев со статусом временной защиты и эти данные являются стабильными.

Пересечение границ между Украиной и ЕС составляет примерно 250 тысяч человек в неделю, более или менее одинаково в обоих направлениях. Есть некоторые сезонные изменения в связи с Рождеством, летом и так далее, но и здесь все более или менее стабильно,

– сказала она.

Илва Йоганссон отметила, что украинцы успешно интегрируются в европейский рынок труда. По ее словам, во многих странах-членах ЕС большая часть бенефициаров временной защиты уже интегрирована в рынок труда.

Цифры, которые мы имеем от стран-членов ЕС, свидетельствуют, что у нас есть по меньшей мере 750 000 уже работающих и около 350 000 человек, участвующих в деятельности государственных служб занятости. Но я думаю, что на самом деле цифры, вероятно, выше, потому что не обо всем сообщается,

– отметила представитель Еврокомиссии.

Какие права имеют люди украинские переселенцы в ЕС

резиденцию;

доступ к рынку труда и жилья;

медицинскую помощь;

социальную помощь;

доступ к образованию для детей.