Мецола подчеркнул, что ЕС также должен реформировать свои институты. Это необходимо, чтобы подготовиться к появлению Украины как государства-члена ЕС.

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И в этом измерении ничего не снимается со стола, включая устранение торговых тарифов и предоставление Киеву доступа к внутреннему рынку ЕС еще до получения полного членства. Если они (украинцы – 24 Канал) двигаются быстро, мы должны соответствовать этой скорости,

– подчеркнул Мецола.

Что говорил Шмигаль

Денис Шмигаль рассказал, что по состоянию на сентябрь 2023 года Украина фактически завершает выполнять все рекомендации Еврокомиссии. Речь идет о 7 основных пунктах. В частности, речь идет о реформе Конституционного суда и перезагрузке Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Шмигаль надеется, что уже в октябре 2023 года Украина получит положительную оценку в рамках Отчета о пакете расширения Евросоюза. Впоследствии состоится голосование Евросовета. Это откроет путь к переговорам о европейском будущем Украины.