Мецола наголосив, що ЄС також має реформувати свої інституції. Це необхідно, аби підготуватися до появи України як держави-члена ЄС.

Зверніть увагу Євровибори 2024: які шанси в Урсули фон дер Ляєн на другий термін і що це означає для України

І в цьому вимірі нічого не знімається зі столу, включаючи усунення торговельних тарифів та надання Києву доступу до внутрішнього ринку ЄС ще до набуття повного членства. Якщо вони (українці – 24 Канал) рухаються швидко, ми маємо відповідати цій швидкості,

– наголосив Мецола.

Що казав Шмигаль

Денис Шмигаль розповів, що станом на вересень 2023 року Україна фактично завершує виконувати всі рекомендації від Єврокомісії. Мовиться про 7 основних пунктів. Зокрема, мовиться про реформу Конституційного суду та перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Шмигаль сподівається, що вже у жовтні 2023 року Україна отримає позитивну оцінку у межах Звіту щодо пакета розширення Євросоюзу. Згодом відбудеться голосування Євроради. Це відкриє дорогу до переговорів про європейське майбутнє України.