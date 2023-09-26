Об этом во время заседание Кабинета Министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме этого, глава правительства также о создании новой государственной программы. 24 Канал.

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Правительство ожидает переговоров о вступлении в ЕС

Шмыгаль отметил, что Украина выполнила семь основных рекомендаций Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о вступлении нашего государства в Евросоюз.

Среди выполненных рекомендаций Шмыгаль назвал следующие семь пунктов:

Реформа Конституционного суда Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией относительно изменений в этой судебной инстанции;

Перезагрузка Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей;

Ужесточение институциональной способности и независимости антикоррупционных органов. В частности, это принятие законопроекта о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также избрание новых руководителей НАБУ и САП на открытых конкурсах;

Наработка нормативно-правовой базы по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег;

Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по внедрению антиолигархического закона;

Внедрение законодательства о медиа и рекламе;

Разработка подзаконных актов во исполнение нового закона о национальных меньшинствах.

Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А затем будет голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС.

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, украинское правительство также проанализировало 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины.

В конце концов, Шмыгаль заявил, что Кабмин принял государственную целевую программу "Единство в разнообразии", цель которой создать условия для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

В заключение он сказал, что после утверждения этой программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина завершила выполнение всех семи рекомендаций Еврокомиссии.

Украина приближается к вступлению в Евросоюз