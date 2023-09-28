Рада ЄС погодилася продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від російської агресії, до 4 березня 2025 року. Про це пише 24 Канал.
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ЄС підтримуватиме українців стільки, скільки потрібно
Фернандо Гранде-Марласка Гомес, виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Іспанії, зазначив, що ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно. Він підкреслив, що продовження статусу захисту дає впевненість більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли притулок у ЄС.
Що таке тимчасовий захист?Система забезпечує негайний та колективний (без необхідності розгляду індивідуальних заяв) захист переміщених осіб, які не мають можливості повернутися до країни свого походження. Мета полягає в тому, щоб полегшити тиск на національні системи надання притулку та дозволити переміщеним особам користуватись узгодженими правами на всій території ЄС.