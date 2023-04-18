У ДСНС розповіли, коли слід очікувати пік великої води в Україні

У ДСНС запевнили, що масштабного й катастрофічного затоплення Києва не буде. Процеси, які зараз відбуваються на Дніпрі та Десні є природніми.

У ДСНС підкреслили, що використовувати слово "паводок" у деяких випадках не зовсім доцільно. Зараз цей термін доречний лише в одній ситуації, яка склалася на Волині. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков, інформує 24 Канал.

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Коли очікувати пік води

Перевозчиков пояснив, що процеси, які зараз відбуваються на Дніпрі та Десні – це весняне водопілля, тобто сезонне підвищення рівня води, яке має бути щорічно. Таке явище є абсолютно природнім, тому масштабного затоплення Києва не буде.

На ранок 18 квітня ми фіксуємо стабілізацію ситуації в Києві, навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються зараз – максимальний рівень, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде,

– підкреслили в ДСНС.

Окрім того, Перевозчиков заявив, що пік води варто очікувати протягом 10 днів, а саме – від 18 до 28 квітня. Точну дату назвати неможливо, проте в ДСНС орієнтуються на цей період.

"Точно сказати дату проходження піка неможливо, тому що це процес гідродинаміки, тобто руху води по річищу", – пояснив Перевозчиков.

Ситуація у Києві та області залежатиме безпосередньо від роботи місцевої ГЕС. У мережі ширилися чутки, що підтоплення могли виникнути через те, що на Херсонщині у Каховській ГЕС не зливають воду. Проте Перевозчиков спростував таку інформацію і заявив, що ці процеси не є взаємозалежними.

На Чернігівщині прогнозують найбільший паводок за останні 10 років

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що в області прогнозують величезний паводок. За його словами, останній раз такі масштаби фіксували десять років тому – у 2013.

Чаус стверджує, що через підняття рівня води у Дніпрі може затопити 22 населених пункти на Чернігівщині. За попередніми даними, нині там проживають близько 4 000 людей.

За потреби у регіоні будуть проводити евакуацію. Окрім того, Чаус наголосив, що влада та відповідні служби проводять усі необхідні заходи, аби люди отримали допомогу.