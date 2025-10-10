Після масованого удару по енергетиці росіяни знову запустили "Шахеди": де зараз небезпека
Росіяни після масованого обстрілу по Україні ввечері 10 жовтня запустили ударні безпілотники. Через це у низці областей почала лунати тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз лунає повітряна тривога?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
У Броварському районі – відбій повітряної тривоги. БпЛА – в напрямку Броварів. БпЛА на Чернігівщині в районі Ніжина та Борзни.
