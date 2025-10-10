Укр Рус
10 жовтня, 19:20
2

Після масованого удару по енергетиці росіяни знову запустили "Шахеди": де зараз небезпека

Владислав Кравцов

Росіяни після масованого обстрілу по Україні ввечері 10 жовтня запустили ударні безпілотники. Через це у низці областей почала лунати тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Де зараз лунає повітряна тривога?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

19:27, 10 жовтня

У Броварському районі – відбій повітряної тривоги.

18:55, 10 жовтня

БпЛА – в напрямку Броварів.

17:06, 10 жовтня

БпЛА на Чернігівщині в районі Ніжина та Борзни.