30 серпня, 20:01
Перші "Шахеди" заходять на Україну: якими областями шириться тривога
Російська армія продовжує терор українських міст. Сили оборони знову попередили про загрозу ударних дронів.
Де летять ворожі безпілотники і у яких регіонах лунає тривога, інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Де оголошено тривогу в Україні?
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
20:56, 30 серпня
19:41, 30 серпня
