30 серпня, 20:01
Перші "Шахеди" заходять на Україну: якими областями шириться тривога

Дмитро Усик

Російська армія продовжує терор українських міст. Сили оборони знову попередили про загрозу ударних дронів.

Де летять ворожі безпілотники і у яких регіонах лунає тривога, інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

У Генштабі Росії заявили про плани й надалі здійснювати масовані атаки по Україні 

 

Де оголошено тривогу в Україні?

20:56, 30 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

19:41, 30 серпня

  • БпЛА на півночі Сумщині – курсом на схід.
  • БпЛА в центрі Чернігівщини – курсом на південь.
  • БпЛА на сході Чернігівщини – курсом на схід, на Сумщину.