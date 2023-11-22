Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку: у Кривому Розі чули вибухи

Пізно ввечері 22 листопада повітряну тривогу оголошували у низці областей. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку.

У низці областей повітряну тривогу оголосили близько 23:35. Практично відразу ж моніторингові канали повідомили про проліт кількох ракет невстановленого типу. Згодом стало відомо, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

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Що відомо про ракетну небезпеку

Чому Росія витримує паузу з ракетними ударами

Упродовж двох місяців ворог не здійснював масованих ракетних ударів. У розвідці Великої Британії пояснили, чому окупанти витримують таку паузу та розкрили їхні підступні плани.

ворог не здійснював масованих ракетних ударів. У розвідці Великої Британії пояснили, чому окупанти витримують таку паузу та розкрили їхні підступні плани. У Міноборони Британії зазначили, що Росія накопичила значні запаси крилатих ракет перед зимою. Британські розвідники також припускають, що ворог водночас формує бойовий простір перед потенційно зимовою кампанією атак на енергетичну інфраструктуру України.

перед зимою. Британські розвідники також припускають, що ворог водночас формує бойовий простір перед потенційно зимовою кампанією атак на енергетичну інфраструктуру України. Звернули увагу на атаки "Шахедами" у період з 18 до 19 листопада. Тоді ворог запустив близько 50 дронів-камікадзе. Здебільшого – у напрямку Києва. Запустили їх вороги хвилеподібно з Курська та з Краснодара.

У розвідці вважають, що однією з цілей окупантів, імовірно, було послаблення протиповітряної оборони України. Таким чином ворог міг сформувати поле бою напередодні будь-якої скоординованої зимової кампанії з атак по енергетичній інфраструктурі.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував ситуацію у місті. Ві написав: "Щодо вибуху. Все нормально. На добраніч".Відбій повітряної тривоги для мешканців Дніпропетровської області.Відбій повітряної тривоги оголосили для мешканців Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.Місцеві ЗМІ повідомили, що у Кривому Розі пролунали вибухи. Достеменно невідомо, чи це була робота ППО. Очікуємо на дані від місцевої влади.Повітряні сили звернулися до мешканців Кривого Рогу та закликали також не покидати укриттів.Повітряна тривогу також оголосили на Дніпропетровщині. Повітряні сили звернулися до мешканців Вознесенська та закликали перебувати в укриттях.Повітряну тривогу оголосили для мешканців Миколаївської, а через хвилину – Кіровоградської областей.