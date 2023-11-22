Воздушные силы предупредили о ракетной опасности: в Кривом Роге слышали взрывы

Поздним вечером 22 ноября воздушную тревогу объявляли в ряде областей. В воздушных силах предупредили о ракетной опасности.

В ряде областей воздушную тревогу объявили около 23:35. Практически сразу же мониторинговые каналы сообщили о пролете нескольких ракет неустановленного типа. Впоследствии стало известно, что в Днепропетровской области прогремели взрывы.

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Что известно о ракетной опасности

Почему Россия выдерживает паузу с ракетными ударами

В течение двух месяцев враг не совершал массированных ракетных ударов. В разведке Великобритании объяснили, почему оккупанты выдерживают такую паузу и раскрыли их коварные планы.

враг не совершал массированных ракетных ударов. В разведке Великобритании объяснили, почему оккупанты выдерживают такую паузу и раскрыли их коварные планы. В Минобороны Великобритании отметили, что Россия накопила значительные запасы крылатых ракет перед зимой. Британские разведчики также предполагают, что враг одновременно формирует боевое пространство перед потенциально зимней кампанией атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

перед зимой. Британские разведчики также предполагают, что враг одновременно формирует боевое пространство перед потенциально зимней кампанией атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Обратили внимание на атаки "Шахедами" в период с 18 по 19 ноября. Тогда враг запустил около 50 дронов-камикадзе. В основном – в направлении Киева. Запустили их враги волнообразно из Курска и Краснодара.

В разведке считают, что одной из целей оккупантов, вероятно, было ослабление противовоздушной обороны Украины. Таким образом, враг мог сформировать поле боя накануне любой скоординированной зимней кампании по атакам по энергетической инфраструктуре.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул прокомментировал ситуацию в городе. Ви написал: "О взрыве. Все нормально. Спокойной ночи".Отбой воздушной тревоги для жителей Днепропетровской области.Отбой воздушной тревоги был объявлен для жителей Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.Местные СМИ сообщили, что в Кривом Роге раздались взрывы. Доподлинно неизвестно, была ли это работа ПВО. Ожидаем данные от местных властей.Воздушные силы обратились к жителям Кривого Рога и призвали также не покидать укрытия.Воздушная тревога также была объявлена на Днепропетровщине. Воздушные силы обратились к жителям Вознесенска и призвали находиться в укрытиях.Воздушную тревогу объявили жителям Николаевской, а через минуту – Кировоградской областей.