В ряде областей воздушную тревогу объявили около 23:35. Практически сразу же мониторинговые каналы сообщили о пролете нескольких ракет неустановленного типа. Впоследствии стало известно, что в Днепропетровской области прогремели взрывы.

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Что известно о ракетной опасности

23:59 Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул прокомментировал ситуацию в городе. Ви написал: "О взрыве. Все нормально. Спокойной ночи".

23:57 Отбой воздушной тревоги для жителей Днепропетровской области.

23:52 Отбой воздушной тревоги был объявлен для жителей Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.

23:47 Местные СМИ сообщили, что в Кривом Роге раздались взрывы. Доподлинно неизвестно, была ли это работа ПВО. Ожидаем данные от местных властей.

23:41 Воздушные силы обратились к жителям Кривого Рога и призвали также не покидать укрытия.

23:39 Воздушная тревога также была объявлена на Днепропетровщине. Воздушные силы обратились к жителям Вознесенска и призвали находиться в укрытиях.

23:35 Воздушную тревогу объявили жителям Николаевской, а через минуту – Кировоградской областей.

Почему Россия выдерживает паузу с ракетными ударами