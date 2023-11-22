У низці областей повітряну тривогу оголосили близько 23:35. Практично відразу ж моніторингові канали повідомили про проліт кількох ракет невстановленого типу. Згодом стало відомо, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

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Що відомо про ракетну небезпеку

23:59 Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував ситуацію у місті. Ві написав: "Щодо вибуху. Все нормально. На добраніч".

23:57 Відбій повітряної тривоги для мешканців Дніпропетровської області.

23:52 Відбій повітряної тривоги оголосили для мешканців Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

23:47 Місцеві ЗМІ повідомили, що у Кривому Розі пролунали вибухи. Достеменно невідомо, чи це була робота ППО. Очікуємо на дані від місцевої влади.

23:41 Повітряні сили звернулися до мешканців Кривого Рогу та закликали також не покидати укриттів.

23:39 Повітряна тривогу також оголосили на Дніпропетровщині. Повітряні сили звернулися до мешканців Вознесенська та закликали перебувати в укриттях.

23:35 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Миколаївської, а через хвилину – Кіровоградської областей.

Чому Росія витримує паузу з ракетними ударами