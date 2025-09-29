Україна запропонувала Польщі та партнерам створити спільний повітряний щит для протидії російським дронам і ракетам. Також готова ділитись досвідом та знаннями.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія перевіряє межі НАТО: Зеленський про мету вторгнення російських дронів в Європу

У чому полягає ініціатива України?

Володимир Зеленський 29 вересня запропонував Польщі та союзникам створити спільний, надійний щит проти російських повітряних загроз. Також він висловив намір ділитись досвідом України із партнерами.

Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього,

– сказав лідер України.

Зеленський наголосив, що блокування можливості Росії бити з повітря значно обмежить її здатність вести війну.

Він також звернув увагу на використання Росією танкерів у Балтійському морі для запуску дронів, що стало причиною "серйозних проблем у Північній Європі". Саме тому, за словами українського лідера, Європа має право закрити протоки й морські шляхи для захисту.

Крім того, Зеленський очікує на ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу найближчим часом та закликає Європу та США прискорити використання російських активів для оборони та відбудови України.

Заяви Зеленського щодо дронів на території НАТО