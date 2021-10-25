Поєднують український фольк і рок: історія легендарного гурту The Ukrainians

Команда медіаорганізації Ukraїner провела експедицію у Великій Британії, досліджуючи українську спільноту. Її результатом стала серія з чотирьох історій, що увійшла до циклу "Країна ззовні".

Герої першої історії – музиканти британського гурту The Ukrainians. Він поєднав український фольк із західною рок-музикою ще до того, як це почали робити в Україні.

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У 2021 році цей гурт, як і незалежна Україна, відзначає 30-річчя.

Це було досить радикально і революційно. Наче сказати: "Ось ми, люди, які називають себе The Ukrainians, ми існуємо". Ми випустили наш перший альбом, а через кілька днів Україна проголосила незалежність,

– поділився Пітер Соловка.

У The Ukrainians шестеро учасників:

Лен Ліґґінс – вокаліст;

Пітер Соловка грає на гітарі та іноді виступає як бек-вокаліст;

Джеймс Хов – бас-гітарист;

Вуді – ударник та перкусіоніст;

Пол Везергед грає на мандоліні;

Стефф Тимрук – на акордеоні.

З усіх учасників лише Пітер та Стефф мають українське коріння. Хоча The Ukrainians виконує пісні лише українською.

Перші виступи в Україні

The Ukrainians встигли побувати з турами у багатьох країнах, зокрема у Франції, Іспанії, Португалії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Монако, США, Канаді, Білорусі та інших.

Україну музиканти вперше відвідали 1993 року. Тоді вони виступали разом з гуртом "ВВ" ("Воплі Відоплясова") та здійснили тур українськими містами.

Учасники гурту розповіли, що, базуючись на своєму досвіді в діаспорі, уявляли українців одягненими у національні сорочки, знавцями всіх народних пісень, але цього не побачили.

Музикантів в Україні навіть запитували: "Чому ви співаєте українською? Співайте англійською – ви значно більше заробите". Проте The Ukrainians за 30 років ніколи не виконували пісні англійською.

Гурт The Ukrainians відзначає 30-річчя / Фото Михайла Кучери, Ukraїner

"Українська – це не та мова, яку ми використовуємо щодня. Вона особлива, екзотична та дуже поетична. Англійська, якою щодня говоримо і читаємо, не звучить для мене так поетично та лірично, як українська", – розповів Лен Ліґґінс.

Походження артистів

Пітер Соловка народився у Великій Британії, але його мати – сербка, а тато – українець. Батько Пітера походить із села Гавриляк, що неподалік Коломиї.

Він належав до остарбайтерів – працівників зі східних окупованих нацистами територій, вивезених 1941 року на примусові роботи до Німеччини. Згодом він емігрував до Великої Британії. Cтефф Тимрук грає на акордеоні в The Ukrainians з 1994 року.

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Його батько народився у селі Станин поруч з Радеховом. Він, ймовірно, воював в Першій Українській дивізії і емігрував до Великої Британії вже після Другої світової війни, де зустрів матір Стеффа.

Вплив української діаспори

Українська діаспора Великої Британії мала величезний вплив на творчість The Ukrainians. Крім того, що українські клуби та суботні школи сформували інтерес Пітера та Стеффа до української музики, діаспоряни:

ділилися з гуртом своїми записами українських народних пісень;

надавали приміщення для репетицій;

всіляко підтримували.

Один із найбільш успішних альбомів гурту, який побачив світ 2009 року, має назву "Діаспора".

Більше про The Ukrainians: дивіться відео



Проєкт "Антропологічно-етнографічна експедиція Ukraїner: Українці у Великій Британії" реалізували в рамках програми "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду (Україна) та Британської Ради (Велика Британія). Нагадаємо, у 2020 році команда Ukraїner провела експедицію у Німеччині.