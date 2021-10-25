Сочетают украинский фолк и рок: история легендарной группы The Ukrainians
Источник:Ukraїner
Команда медиаорганизации Ukraїner провела экспедицию в Великобритании, исследуя украинское сообщество. Ее результатом стала серия из четырех историй, вошедшая в цикл "Страна извне".
Герои первой истории – музыканты британской группы The Ukrainians. Она соединила украинский фольк с западной рок-музыкой еще до того, как это начали делать в Украине.
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В 2021 году эта группа, как и независимая Украина, отмечает 30-летие.
Это было довольно радикально и революционно. Будто сказать: "Вот мы, люди, которые называют себя The Ukrainians, мы существуем". Мы выпустили наш первый альбом, а через несколько дней Украина провозгласила независимость,
– поделился Питер Соловка.
В The Ukrainians шестеро участников:
- Лен Лиггинс – вокалист;
- Питер Соловка играет на гитаре и иногда выступает как бэк-вокалист;
- Джеймс Хоу – бас-гитарист;
- Вуди – ударник и перкуссионист;
- Пол Уэзерхед играет на мандолине;
- Стефф Тимрук – на аккордеоне.
Из всех участников только Питер и Стефф имеют украинские корни. Хотя The Ukrainians исполняет песни только на украинском.Кстати! The Ukrainians успели побывать с турами во многих странах, в частности во Франции, Испании, Португалии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Монако, США, Канаде, Беларуси и других.
Первые выступления в Украине
Украину музыканты впервые посетили в 1993 году. Тогда они выступали вместе с группой "ВВ" ("Вопли Видоплясова") и совершили тур по украинским городам.
Участники группы рассказали, что, основываясь на своем опыте в диаспоре, представляли украинцев одетыми в национальные рубашки, знатоками всех народных песен, но этого не увидели.
Музыкантов в Украине даже спрашивали: "пПочему вы поете на украинском? Пойте на английском – вы значительно больше заработаете". Однако The Ukrainians за 30 лет никогда не исполняли песни на английском.
Группа The Ukrainians отмечает 30-летие / Фото Михаила Кучеры, Ukraїner
"Украинский – это не тот язык, который мы используем ежедневно. Он особенный, экзотический и очень поэтичный. Английский, на котором каждый день говорим и читаем, не звучит для меня так поэтично и лирично, как украинский", – рассказал Лен Лиггинс.
Происхождение артистов
Питер Соловка родился в Великобритании, но его мать – сербка, а отец – украинец. Отец Питера происходит из села Гавриляк, недалеко от Коломыи.
Он принадлежал к остарбайтерам – рабочим с восточных оккупированных нацистами территорий, вывезенных в 1941 году на принудительные работы в Германию. Впоследствии он эмигрировал в Великобританию. Стефф Тимрук играет на аккордеоне в The Ukrainians с 1994 года.
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Его отец родился в селе Станин рядом с Радеховом. Он, вероятно, воевал в Первой Украинской дивизии и эмигрировал в Великобританию уже после Второй мировой войны, где встретил мать Стеффа.
Влияние украинской диаспоры
Украинская диаспора Великобритании оказала огромное влияние на творчество The Ukrainians. Кроме того, что украинские клубы и субботние школы сформировали интерес Питера и Стеффа к украинской музыке, диаспоряне:
- делились с группой своими записями украинских народных песен;
- предоставляли помещение для репетиций;
- всячески поддерживали.
Один из самых успешных альбомов группы, который увидел свет в 2009 году, называется "Диаспора".
Больше о The Ukrainians: смотрите видео
Проект "Антропологически-этнографическая экспедиция Ukraїner: Украинцы в Великобритании" реализовали в рамках программы "Культура перемен" при поддержке Украинского культурного фонда (Украина) и Британского Совета (Великобритания). Напомним, в 2020 году команда Ukraїner провела экспедицию в Германии.