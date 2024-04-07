Єдина така у світі: у Владивостоці сталася пожежа на судні "Катерина Велика"
У Владивостоці 7 квітня сталася пожежа на судні постачання льодового класу "Катерина Велика". Звернімо увагу, що це єдине у світі судно такого типу.
Про пожежу написав російський телеграм-канал "112". Цікаво, що "Катерина Велика" перед загорянням перебувала на техобслуговуванні.
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Що відомо про пожежу на "Катерині Великій"
У Владивостоці загорілося єдине у світі судно постачання льодового класу "Катерина Велика",
– пишуть у повідомленні.
Згідно з уточненими даними, площа загоряння – близько 50 метрів квадратних. І що перед тим, як вогонь охопив судно, його перебувало на технічному обслуговуванні.Звернімо увагу! Вперше на воду "Катерину Велику" спустили у 2020 році. Саме судно унікальне. Воно здатне долати арктичні льоди товщиною до 2,5 метра.
Зауважимо, що до цього російське міністерство оборони анонсувало, що до складу військово-морського флоту включать криголам "Євпатій Коловрат". Також у відомстві зазначили, що це судно побудували на підприємстві "Суднобудівна фірма "Алмаз" для тихоокеанського флоту.
Повернімося до "Катерини Великої". Це судно відбудували понад 3 роки тому. Воно – унікальне, адже тільки цей корабель здатний доставляти вантажі в арктичних широтах.
Ця "Катерина Велика" належить до класу Icebreaker 7. Це свідчить про те, що судно здатне виконувати криголамні роботи в арктичних морях, де товщина льоду сягає до 2 метрів у зимово-весняну навігацію та до 2,5 метра – у літньо-осінню.
Тим часом судна ворога у зоні ураження Сил оборони
- Російські загарбники намагаються приховати власне корабельне угруповання. Правда, це не допомогло суднам ворога, які все ще перебувають у зоні можливого ураження Силами оборони України.
- На цьому під час брифінгу наголосила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, зараз ворожі кораблі гіпотетично у зоні ураження ЗСУ. А найголовніше те, що Силам оборони слід спланувати бойову роботу так, щоб вона була максимально результативною.
- Як зазначила Наталія Гуменюк, ЗСУ розуміють, що ворог буде захищатися. І для цього в окупантів є можливості. Зокрема, протиповітряна оборона. Крім того, окупанти намагатимуться облаштувати додаткові загородження, зокрема, щоб захиститися від морських дронів.