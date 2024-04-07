Единственная такая в мире: во Владивостоке произошел пожар на судне "Екатерина Великая"
Во Владивостоке 7 апреля произошел пожар на судне снабжения ледового класса "Екатерина Великая". Обратим внимание, что это единственное в мире судно такого типа.
О пожаре написал российский телеграм-канал "112". Интересно, что "Екатерина Великая" перед возгоранием находилась на техобслуживании.
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Что известно о пожаре на "Екатерине Великой"
Во Владивостоке загорелось единственное в мире судно снабжения ледового класса "Екатерина Великая",
– пишут в сообщении.
Согласно уточненным данным, площадь возгорания – около 50 квадратных метров. И что перед тем, как огонь охватил судно, оно находилось на техническом обслуживании.Обратим внимание! Впервые на воду "Екатерину Великую" спустили в 2020 году. Само судно уникальное. Оно способно преодолевать арктические льды толщиной до 2,5 метра.
Заметим, что до этого российское министерство обороны анонсировало, что в состав военно-морского флота включат ледокол "Евпатий Коловрат". Также в ведомстве отметили, что это судно построили на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" для тихоокеанского флота.
Вернемся к "Екатерине Великой". Это судно отстроили более 3 лет назад. Оно – уникальное, ведь только этот корабль способен доставлять грузы в арктических широтах.
Эта "Екатерина Великая" относится к классу Icebreaker 7. Это свидетельствует о том, что судно способно выполнять ледокольные работы в арктических морях, где толщина льда достигает до 2 метров в зимне-весеннюю навигацию и до 2,5 метра – в летне-осеннюю.
Между тем суда врага в зоне поражения Сил обороны
- Российские захватчики пытаются скрыть собственную корабельную группировку. Правда, это не помогло судам врага, которые все еще находятся в зоне возможного поражения Силами обороны Украины.
- Об этом во время брифинга отметила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас вражеские корабли гипотетически в зоне поражения ВСУ. А самое главное то, что Силам обороны следует спланировать боевую работу так, чтобы она была максимально результативной.
- Как отметила Наталья Гуменюк, ВСУ понимают, что враг будет защищаться. И для этого у оккупантов есть возможности. В частности, противовоздушная оборона. Кроме того, оккупанты будут пытаться обустроить дополнительные заграждения, в частности, чтобы защититься от морских дронов.