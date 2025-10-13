Масштаби пожежі видно з космосу: у Феодосії потужно палає нафтобаза після атаки дронів
- В ніч проти 13 жовтня безпілотники уразили нафтобазу у Феодосії в Криму.
- Масштаби пожежі на нафтобазі у Феодосії видно з космосу.
Після атаки дронів на місцеву нафтобазу у Феодосії виникла пожежа. Масштаби займання на нафтобазі видно з космосу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингову групу "Крымского ветра", які посилаються на дані супутникової зйомки.
Що відомо про пожежу на нафтобазі у Феодосії?
У ніч на 13 жовтня у місті Феодосія в окупованому Криму пролунали вибухи. Після атаки дронів на місцеву нафтобазу виникла пожежа.
Нафтабазу, що горить у Феодосії, видно з космосу, про що свідчать дані супутникової зйомки. Вказується, що теплові сигнатури показують клуби розпеченого повітря над містом та над морем.
Пожежа у Феодосії / Фото з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Очевидці публікували фото й відео пожежі та стовпів диму, які було видно з різних районів міста та околиць.
Зазначимо, що це вдруге за останній тиждень, коли у Феодосії гучно.
"Вдруге за останні сім днів морський нафтоналивний термінал Феодосії прикурили сьогодні близько опівночі", – прокоментували ситуацію у Феодосії в телеграм-каналі.
Пожежа на нафтобазі / Фото з телеграм-каналу
До слова, пабліки пишуть, що у місті тимчасово перекрили рух Керченським шосе та вулицею Федько. Також мешканців населених пунктів Приморський, Берегове та Близькі очерети закликали запастися водою. Вказується, що тимчасово припинять подачу води центральним водопроводом. Крім цього, внаслідок пожежі на нафтобазі змінили маршрут громадського транспорту.
Що відомо про вибухи у Феодосії: основне
Увечері в неділю, 12 жовтня, стало відомо про атаку безпілотників на нафтобазу у Феодосії.
Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у своєму телеграм-каналі підтвердив атаку дронів на нафтобазу у Феодосії, доповнивши, що "у результаті виникло загоряння". Він також сказав, що російськими силами ППО нібито було збито понад 20 безпілотників.
До того ж, місцеві телеграм-канали повідомляли про влучання в електростанцію "Кафа" під Феодосією.