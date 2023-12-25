У Мурманську спалахнула пожежа на найбільшому атомному контейнеровозі Росії "Севморшлях"

Пізно ввечері 24 грудня сталася пожежа у Мурманську. Кажуть, палає найбільший ліхтеровоз Росії "Севморшлях".

Про пожежу повідомили у МНС Росії, пишуть росЗМІ. Кажуть, надзвичайна подія сталася на території причалу федерального державного унітарного підприємства "Атомфлот" у Мурманській області.

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Що відомо про пожежу

Як зазначили у МНС, пожежу приборкують в одній з кают ліхтеровоза "Севморшлях" у Мурманській області. Площа займання – 30 квадратних метрів, уточнили у відомстві.

Пізніше сповістили, що пожежу у каюті ліхтеровоза "Севморшлях" вдалося приборкати. Як запевняють у МНС, минулося без постраждалих.

Атомний контейнеровоз "Севморшлях" – єдине у Росії льодокольно-транспортне судно, яке має ядерну енергетичну установку.

У ворога серйозні проблеми з суднами. Так, окупанти не можуть вивести у Чорне море ракетоносії "Калібрів". У ЗСУ розповіли, з чим це пов'язано.

Чому окупанти не виводять ракетоносії у море

Як зауважила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, нині корабельне угруповання ворога фактично повністю згорнуте. Судна ворог завів до причалів. А причиною цього став потужний шторм.

Наталія Гуменюк зауважила, що окупанти вже фактично не служать у морі. Натомість все частіше вони перебувають у пунктах базування.

Вони не почуваються спокійно в акваторії Чорного моря навіть в тих районах, які раніше їм здавалися більш-менш спокійними,

– сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог усвідомлює, що потужний шторм може з собою принести міни. Їх самі ж російські загарбники накидали у напрямку навігаційного коридору.

Крім того, під час негоди по суднах можуть застосовувати як підводні, так і надводні дрони. Тому окупанти пробують зробити так, щоб їхні судна не зазнали пошкоджень, тримаючи їх за боновими загородженнями.

Також Наталія Гуменюк зауважила, що ворожі судна наразі не наближаються до так званих пускових рубежів. Водночас час від часу у цьому районі окупанти перебувають. Так, днями вивели на бойове чергування підводний ракетоносій. Очевидно, через те, що тритижнева пауза ворога затягнулася.