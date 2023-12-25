В Мурманске вспыхнул пожар на крупнейшем атомном контейнеровозе России "Севморпуть"

Поздним вечером 24 декабря произошел пожар в Мурманске. Говорят, пылает крупнейший лихтеровоз России "Севморпуть".

О пожаре сообщили в МЧС России, пишут РосСМИ. Говорят, чрезвычайное событие произошло на территории причала федерального государственного унитарного предприятия "Атомфлот" в Мурманской области.

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Что известно о пожаре

Как отметили в МЧС, пожар укротят в одной из кают лихтеровоза "Севморпуть" в Мурманской области. Площадь возгорания – 30 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Позже сообщили, что пожар в каюте лихтеровоза "Севморпуть" удалось обуздать. Как уверяют в МЧС, обошлось без пострадавших.

Атомный контейнеровоз "Севмордор" – единственное в России ледокольно-транспортное судно, имеющее ядерную энергетическую установку.

У врага серьезные проблемы с судами. Так, оккупанты не могут вывести в Черное море ракетоносители "Калибров". В ВСУ рассказали, с чем это связано.

Почему оккупанты не выводят ракетоносители в море

Как отметила руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сейчас корабельная группировка врага фактически полностью свернута. Суда враг завел в причалы. А причиной тому стал мощный шторм.

Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты уже практически не служат в море. Вместо этого все чаще они находятся в пунктах базирования.

Они не чувствуют себя спокойно в акватории Черного моря даже в тех районах, которые раньше им казались более или менее спокойными.

– сказала Гуменюк.

Она отметила, что враг осознает, что мощный шторм может принести с собой мины. Их же русские захватчики набросали в направлении навигационного коридора.

Кроме того, во время непогоды по судам могут применять как подводные, так и надводные дроны. Поэтому оккупанты пробуют сделать так, чтобы их суда не получили повреждений, держа их за боновыми заграждениями.

Также Наталья Гуменюк отметила, что враждебные суда пока не приближаются к так называемым пусковым рубежам. В то же время время от времени в этом районе оккупанты находятся. Так, на днях вывели на боевое дежурство подводный ракетоноситель. Очевидно, потому, что трехнедельная пауза врага затянулась.