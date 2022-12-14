Ердоган прораховує кроки: чому Туреччина закликає до переговорів

Позиція Туреччини впродовж усієї війни не є однозначною. Складається враження, що Реджеп Ердоган намагається не втратити міжнародний авторитет, але й бути важливим для Росії.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Туреччина максимально прагне продемонструвати світові, що ця війна не може бути вирішена без її участі.

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Туреччина робить все, аби показати свою важливу роль у війні, та в усьому, що стосується Росії.

Хоче бути посередником

Іван Ус акцентував на тому, що Стамбул намагається вдавати в цій війні посередника, роблячи важливі заяви. До прикладу, Реджеп Ердоган не називає це війною, а конфліктом. Дає можливість Росії частково обходити санкції через себе, але й потроху обмежує ці шляхи.

Експерт переконаний, що так Туреччина намагається демонструвати Росії, що вона не ворожа країна. А отже через неї треба розмовляти з усіма іншими.

Як на мене, прагнення Туреччини суто прагматичне. Вони хочуть, щоб все, що стосується перемовин, відбувалося у них,

– додав Ус.

З одного боку від Ердогана лунають заклики про переговори. З іншого — він підтримує прагнення України повернути всі землі, анексовані з 2014 року. Адже, наголосив Іван Ус, Ердоган завжди вважав Крим українським.

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