Эрдоган просчитывает шаги: почему Турция призывает к переговорам

Позиция Турции на протяжении всей войны не однозначна. Создается впечатление, что Реджеп Эрдоган пытается не потерять международный авторитет, но и быть важным для России.

Об этом в эфире 24 канала сообщил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Турция максимально стремится продемонстрировать миру, что эта война не может быть решена без ее участия.

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Турция делает все, чтобы показать свою важную роль в войне и во всем, что касается России.

Хочет быть посредником

Иван Усс акцентировал внимание на том, что Стамбул пытается притворяться в этой войне посредником, делая важные заявления. К примеру, Реджеп Эрдоган называет это не войной, а конфликтом. Дает возможность России частично обходить санкции через себя, но и постепенно ограничивает эти пути.

Эксперт убежден, что так Турция пытается демонстрировать России, что она не враждебная страна. А значит, через нее надо разговаривать со всеми остальными.

По-моему, стремление Турции сугубо прагматично. Они хотят, чтобы все, что касается переговоров, происходило в них,

– добавил Усс.

С одной стороны от Эрдогана раздаются призывы о переговорах. С другой стороны, он поддерживает стремление Украины вернуть все земли, аннексированные с 2014 года. Ведь, подчеркнул Иван Усс, Эрдоган всегда считал Крым украинским.

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