Позиція Папи Римського залежить від РПЦ: політолог пояснив "хитання" понтифіка

Папа Римський несвідомо підіграє російській пропаганді, яка говорить, що "не все так однозначно" в російсько-українській війні. Ця теза є дієвою, адже її сприймають навіть духовні лідери такої величини.

Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Згідно з логікою Папи Франциска, не треба постачати зброю країні, яка захищається.

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Позиція Папи є проблемою для України

За словами політолога, Папу Римського "хитає" зі сторони в сторону. Франциск робить якісь притомні заяви, і дійсно видно, що йому болить за те, що відбувається в Україні.

З іншого боку, його спроба грати роль загального миротворця не призводить до доброго, тому що займаючи таку позицію він втрачає свій моральний авторитет і авторитет церкви, яку він чолює.

З цим треба боротися в інформаційному плані. Ініціативи з боку Української греко-католицкої церкви були правильними, тому що вони намагалися пояснити Папі, що події в Україні – це історія про біле і чорне, добро і зло,

– вважає Ігор Рейтерович.

"І тут немає якоїсь сірої фарби, а все однозначно: велика країна напала на значно меншу, просто тому що вона так захотіла", – додав політолог.

Росія хоче захопити території, нав’язати своє бачення світу. Тому, на думку політолога, позиція Папи є проблемою для України. Треба боротися з нею і надалі: пояснювати, аргументувати, говорити, закликати понтифіка змінити свою позицію.

Ватикан має постійно на морально-духовному фронті закликати Росію припинити війну, вивести свої війська і зупинити вбивства мирних людей.

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Ватикан може бути корисним Україні

На думку Ігора Рейтеровича, навіть з неоднозначною позицією Ватикан може принести користь Україні.

"Папа вже нам допомагав. Були історії, де Ватикан тим чи іншим чином брав участь в обміні полонених. І якщо це дозволить повернути хоча б одного нашого військового, то цим треба користуватися. Тут дуже правильна позиція наших служб, відомств, окремих людей, які займаються питаннями обміну. Якщо вони бачать, що можна використати інструменти, що є у Ватикану, то їх безумовно треба використовувати", – запевнив політолог.

На Папу впливають домовленості з РПЦ

Рейтерович вважає, що в "хитаннях" Папи грають роль люди з його оточення, які мають зв’язки з Російською православною церквою.

Задовго до війни відбулися зустрічі між представниками Ватикану і РПЦ, де вони говорили про поділ сфер впливу. І тоді, фактично, Україна потрапила до сфери впливу РПЦ. Корені неоднозначності понтифіка ростуть саме з тих подій,

– нагадав політолог.

На думку Ігора Рейтеровича, Росія намагається максимально використати зв’язки з оточенням Папи. Росіяни по-єзуїтськи, в найгіршому сенсі цього слова, подають ці тези, як бажання швидше завершити війну. Але проблема в тому, що закінчення війни в розумінні росіян – Україна має здатися, віддати себе на їхню милість і чекати, що окупанти зроблять з українцями.

Візит до України має вплинути на понтифіка

Політолог вважає, що у разі, якби Папа Римський відвідав Бучу чи Ірпінь особисто, ставлення понтифіка до війни радикально змінилося б.

"Одна справа, коли ти щось чуєш, дивишся фотографії або тобі хтось щось розповідає з твого оточення. Інша – коли ти бачиш все на власні очі. Згадаймо історію зі Штайнмаєром, який кілька годин посидів у бомбосховищі просто під час тривоги, коли навіть не було вибухів. І в нього змінилася позиція на основі всього того, що він побачив", – сказав Ігор Рейтерович.

За словами політолога, Папу Франциска або членів його найближчого оточення вже неодноразово запрошували до України, хоча б в одне із міст на заході країни.

На думку Рейтеровича, похилий вік понтифіка не є основною причиною, через яку він досі не приїхав до України.

Іоан-Павло ІІ до останнього їздив до багатьох країн, зустрічався з людьми, робив дуже важливі і правильні заяви. Тому нинішньому Папі є на кого рівнятися,

– вважає політолог.

На думку Ігора Рейтеровича Франциск не хоче відвідувати Україну, бо боїться, що це якось не так буде трактовано з боку Росії. Певна група в оточенні Папи говорить, що цього не треба робити, оскільки є домовленості не проводити діяльність на певних територіях, які не віднесені до сфери впливу Ватикану.

Тому є сумніви, що Папа Римський Франциск взагалі відвідає Україну в найближчому майбутньому.

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