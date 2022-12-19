Позиция Папы Римского зависит от РПЦ: политолог объяснил "колебание" понтифика

Папа Римский бессознательно подыгрывает российской пропаганде, говорящей, что "не все так однозначно" в российско-украинской войне. Этот тезис является действенным, ведь его воспринимают даже духовные лидеры такой величины.

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Игорь Рейтерович. Согласно логике Папы Франциска, не нужно поставлять оружие обороняющейся стране.

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Позиция Папы является проблемой для Украины

По словам политолога, Папу Римского "качает" из стороны в сторону. Франциск делает какие-то сознательные заявления, и действительно видно, что его тревожит то, что происходит в Украине.

С другой стороны, его попытка играть роль всеобщего миротворца не приводит к хорошему, потому что занимая такую позицию он теряет свой нравственный авторитет и авторитет церкви, которую он возглавляет.

С этим следует бороться в информационном плане. Инициативы со стороны Украинской греко-католической церкви были правильными, потому что они пытались объяснить Папе, что события в Украине – это история о белом и черном, добре и зле,

– считает Игорь Рейтерович.

"И здесь нет какой-то серой краски, а все однозначно: большая страна напала на гораздо меньшую, просто потому, что она так захотела", - добавил политолог.

Россия хочет захватить территорию, навязать свое видение мира. Поэтому, по мнению политолога, позиция Папы является проблемой для Украины. Надо бороться с ней и дальше: объяснять, аргументировать, говорить, призывать понтифика изменить свою позицию.

Ватикан должен постоянно на морально-духовном фронте призывать Россию прекратить войну, вывести свои войска и остановить убийства мирных людей.

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Ватикан может быть полезным Украине

По мнению Игоря Рейтеровича, даже с неоднозначной позицией Ватикан может принести пользу Украине.

"Папа уже нам помогал. Были истории, где Ватикан тем или иным образом участвовал в обмене пленных. И если это позволит вернуть хотя бы одного нашего военного, то этим нужно пользоваться. Здесь очень правильная позиция наших служб, ведомств, отдельных людей, которые занимаются вопросами обмена. Если они видят, что можно использовать имеющиеся в Ватикане инструменты, то их безусловно нужно использовать", – заверил политолог.

На Папу влияют договоренности с РПЦ

Рейтерович считает, что в "колебаниях" Папы играют роль люди из его окружения, имеющие связи с Русской православной церковью.

Задолго до войны состоялись встречи между представителями Ватикана и РПЦ, где они говорили о разделе сфер влияния. И тогда фактически Украина попала в сферу влияния РПЦ. Корни неоднозначности понтифика растут именно из тех событий,

– напомнил политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, Россия пытается максимально использовать связи в окружении Папы. Русские по-иезуитски, в худшем смысле этого слова, представляют эти тезисы, как желание поскорее завершить войну. Но проблема в том, что окончание войны в понимании россиян – Украина должна сдаться, отдать себя на их милость и ждать, что оккупанты сделают с украинцами.

Визит в Украину должен повлиять на понтифика

Политолог считает, что в случае, если бы Папа Римский посетит Бучу или Ирпень лично, отношение понтифика к войне радикально изменилось бы.

"Одно дело, когда ты что-то слышишь, смотришь фотографии или тебе кто-то рассказывает из твоего окружения. Другое – когда ты видишь все своими глазами. Вспомним историю со Штайнмайером, который несколько часов посидел в бомбоубежище просто во время тревоги, когда даже не было взрывов. И у него изменилась позиция на основе всего того, что он увидел", – сказал Игорь Рейтерович.

По словам политолога, Папу Франциска или членов его ближайшего окружения уже неоднократно приглашали в Украину, хотя бы в один из городов на западе страны.

По мнению Рейтеровича, преклонный возраст понтифика не является основной причиной, по которой он до сих пор не приехал в Украину.

Иоанн-Павел II до последнего ездил во многие страны, встречался с людьми, делал очень важные и правильные заявления. Поэтому нынешнему Папе есть на кого равняться,

– считает политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, Франциск не хочет посещать Украину, потому что боится, что это как-то не так будет трактовано со стороны России. Определенная группа в окружении Папы говорит, что этого не нужно делать, поскольку есть договоренности не проводить деятельность на определенных территориях, не отнесенных к сфере влияния Ватикана.

Поэтому есть сомнения, что Папа Римский Франциск вообще посетит Украину в ближайшем будущем.

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