Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Ватикане. Он добавил, что в этом контексте Папа Римский должен возложить ответственность прямо на Россию за разжигание войны против Украины.

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Украинский министр призвал Папу Римского не использовать аргумент: "Я пытаюсь решить эту проблему, поэтому я не могу называть вещи своими именами и буду нейтрален в своих публичных комментариях", поскольку украинская сторона не принимает такую риторику.

Папа Франциск не может одновременно призывать правительства как России, так и Украины прекратить войну, поскольку создается такое впечатление, что обе стороны несут часть ответственности.

– заметил Кулеба.

В частности, министр назвал воскресную речь Папы Римского 2 октября, в которой понтифик призвал главу Кремля Владимира Путина прекратить войну и призвал президента Владимира Зеленского "быть открытым к серьезным предложениям мира" как бесполезное.

Ватикан должен определиться, кто виноват в войне

"Когда вы говорите: "Я призываю президента Путина прекратить войну", это вполне логично, потому что президент Путин начал войну, и это то, что вы ему велите делать. Но, призывая Зеленского быть открытым к серьезным мирным переговорам, Папа создает впечатление, что украинский президент "не открыт к мирным предложениям". Это не соответствует действительности", – объяснил Кулеба.

То есть, по словам главы МИД, такие слова понтифика создают впечатление того, что "обе стороны виноваты", и якобы "одна виновата потому, что напала", а "другая виновата, потому что не хочет мира".

Никакая другая страна в мире не хочет мира так, как Украина… Ватикану нужно лучше понять, почему Россия вторглась в Украину,

– добавил Кулеба.

Что раньше Папа Римский говорил о войне России с Украиной

С самого начала российского вторжения Ватикан занял довольно странную позицию. Папа Римский в своих речах неоднократно призывал к миру. Перед Пасхой в Риме состоялось традиционное крестное шествие под председательством Папы Франциска. Вместе крест несли украинка и россиянка, длительно живущие в Италии. По мнению Ватикана, это символизирует примирение народов. Это решение вызвало бурную реакцию в украинском обществе.

Глава Украинской греко-католической церкви отец Святослав сказал, что Украина понимает саму идею и возможность примирения между россиянами и украинцами. Однако сейчас, во время активной войны России против Украины, это невозможно, потому что "чтобы мириться, надо быть, по крайней мере, живыми".

Недавно Папа Римский ответил на обвинение, почему он не называет Путина агрессором, воюющим против Украины. По его словам, это якобы "не нужно и так уже известно". Понтифик в ответ призвал людей не "придираться за детали".