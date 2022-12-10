Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Ватикані. Він додав, що у цьому контексті Папа Римський має покласти відповідальність прямо на Росію за розпалення війни проти України.

Важливо Історія повторюється, – Папа Римський порівняв Росію з нацистською Німеччиною

Український міністр закликав Папу Римського не використовувати аргумент: "Я намагаюся розв'язати цю проблему, тому я не можу називати речі своїми іменами та буду нейтральним у своїх публічних коментарях", оскільки українська сторона не приймає таку риторику.

Папа Франциск не може одночасно закликати уряди як Росії, так і України припинити війну, оскільки створюється таке враження, що обидві сторони несуть частину відповідальності,

– зауважив Кулеба.

Зокрема, міністр назвав недільну промову Папи Римського 2 жовтня, в якій понтифік закликав главу Кремля Володимира Путіна припинити війну та закликав президента Володимира Зеленського "бути відкритим до серйозних пропозицій миру", як некорисну.

Ватикан має визначитися, хто винен у війні

"Коли ви говорите: "Я закликаю президента Путіна припинити війну", це цілком логічно, тому що президент Путін почав війну, і це те, що ви йому наказуєте робити. Але, закликаючи Зеленського бути відкритим до серйозних мирних переговорів, Папа створює враження, що український президент "не відкритий до мирних пропозицій". Це не відповідає дійсності", – пояснив Кулеба.

Тобто, за словами глави МЗС, такі слова понтифіка створюють враження того, що "обидві сторони винні", і нібито "одна винна тому, що напала", а "інша винна, тому що не хоче миру".

Жодна інша країна у світі не хоче миру так, як Україна… Ватикану потрібно краще зрозуміти, чому Росія вторглася в Україну,

– додав Кулеба.

Що раніше Папа Римський казав про війну Росії з Україною

Від самого початку російського вторгнення Ватикан зайняв доволі дивну позицію. Папа Римський у своїх промовах неодноразово закликав до миру. Перед Великоднем у Римі відбулася традиційна хресна хода під головуванням Папи Франциска. Разом хрест несли українка та росіянка, які тривалий час живуть в Італії. На думку Ватикану, це символізує примирення народів. Це рішення викликало бурхливу реакцію в українському суспільстві.

Глава Української греко-католицької церкви отець Святослав сказав, що Україна розуміє саму ідею і можливість примирення між росіянами та українцями. Однак зараз, під час активної війни Росії проти України, це неможливо, бо "щоб миритися, треба бути принаймні живими".

Нещодавно Папа Римський відповів на звинувачення, чому він не називає Путіна агресором, який воює проти України. За його словами, це нібито "не потрібно і й так вже відомо". Понтифік у відповідь закликав людей не "чіплятися за деталі".