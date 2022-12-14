Папа призвал к "скромному" Рождеству, чтобы помочь Украине
Понтифик призвал молиться за украинский народ, который много страдает. Об этом он сказал во время всеобщей аудиенции в среду, 14 декабря.
Главное Утренняя атака на Киев и мощные потери россиян в Запорожье: хронология 294 дня войны
Папа Римский Франциск подчеркнул, что устраивать праздник этот прекрасно, но призвал сделать это скромнее, с экономией на подарках, и пожертвованные для помощи "страдающему народу Украины".
Проведем скромнее Рождество, а сэкономленное отправим украинскому народу, который в этом нуждается. Там большие страдания, там голодают и страдают от холода,
– сказал Папа Франциск.
Он также подчеркнул, что многие умирают из-за того, что поблизости нет врачей и медперсонала. По его словам, миру стоит праздновать Рождество с народом Украины в сердцах, с конкретным жестом для них.
Заявления Папы Римского по поводу войны в Украине: последние новости
- В своем предварительном заявлении, которое Понтифик сделал 7 декабря, он сравнил действия России с нацистской Германией, когда немцы сознательно уничтожали евреев По словам Папы, сейчас история повторяется.
- Также Папа Римский предложил посредничество Ватикана в переговорах между Украиной и Россией.
- Ватикан не оставляет попыток примирить Украину и Россию – жертву и палача, чтобы "все жили в мире". Именно с этой целью Папа и предложил переговоры между сторонами его территории.
- Также Папа Римский Франциск не сдержал эмоции и заплакал во время своей молитвы о мире в Украине. Голос понтифика начал дрожать, когда он вспомнил о страданиях украинцев, он не мог продлить молитву около 30 секунд.
-
Кроме того,глава МИД Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Ватикане заявил, что Папа Римский должен возложить ответственность прямо на Россию за разжигание войны против Украины