Гібридні системи ППО: наскільки ефективно вони можуть захистити українське небо

У межах ініціативи FrankenSAM Україна та США розробили гібридні системи ППО. Мовиться про поєднання сучасних зенітних ракет західного калібру та радянських ЗРК чи радарів.

Наразі відомо про два варіанти, які успішно пройшли випробування на військових базах у США та невдовзі надійдуть на озброєння ЗСУ. Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу про їхню ефективність у захисті українського неба.

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Про ефективність гібридних систем ППО

Наразі відомо про 2 гібридні системи ППО: перша об'єднує пускові установки "Бук" з ракетами Sea Sparrow, а друга поєднує радянські радари з ракетами AIM-9M Sidewinder.

За словами Романенка, обидві ракети старі та їх багато. При модернізації під радянські комплекси вони якісно виконуватимуть завдання щодо знищення цілей на малій висоті: крилатих ракет, літаків, вертольотів, БпЛА різних модифікацій.

Також вдалося поєднати ракети Patriot з радянськими пусковими установками.

Розповсюджуються засоби, їх стає більше. А це означає, що збільшується потенціал протиповітряної оборони й що дуже важливо – протиракетної оборони. Тому що Patriot PAC-3 – це комплекс останніх модифікацій,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, Patriot PAC-3 та SAMP/T мають дальність до 150 кілометрів на середніх та великих висотах, що дає можливість відганяти тактичну авіацію ворога, які застосовують керовані авіабомби.

Наскільки ефективне поєднання сучасних західних ракет з радянськими ЗРК: дивитися відео

Як зауважив Романенко, сполучення радянської зброї із сучасними американськими ракетами дозволяє виконувати завдання з меншими фінансовими витратами.

Варто зазначити, що вперше за роки незалежності наші союзники пішли на зустріч українським підприємствам й разом почали виробляти та модифікувати зброю.

Програма "Франкенштейн" для ППО