Гибридные системы ПВО: насколько эффективно они могут защитить украинское небо
В рамках инициативы FrankenSAM Украина и США разработали гибридные системы ПВО. Речь идет о сочетании современных зенитных ракет западного калибра и советских ЗРК или радаров.
Теперь известно о двух вариантах, которые успешно прошли испытания на военных базах в США и вскоре поступят на вооружение ВСУ. Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу об их эффективности в защите украинского неба.
Смотрите также Ракеты-ястребы от Испании: как ЗРК HAWK усилят ПВО Украины в условиях сложной зимы
Об эффективности гибридных систем ПВО
Пока известно о 2 гибридных системах ПВО: первая объединяет пусковые установки "Бук" с ракетами Sea Sparrow, а вторая объединяет советские радары с ракетами AIM-9M Sidewinder.
По словам Романенко, обе ракеты старые и их много. При модернизации под советские комплексы они будут качественно выполнять задачи по уничтожению целей на малой высоте: крылатых ракет, самолетов, вертолетов, БПЛА различных модификаций.
Также удалось объединить ракеты Patriot с советскими пусковыми установками.
Распространяются средства, их становится больше. А это значит, что увеличивается потенциал противовоздушной обороны и очень важно – противоракетной обороны. Потому что Patriot PAC-3 – это комплекс последних модификаций,
– объяснил военный эксперт.
Кроме того, Patriot PAC-3 и SAMP/T имеют дальность до 150 километров на средних и больших высотах, что позволяет отгонять тактическую авиацию врага, которые применяют управляемые авиабомбы.
Насколько эффективно сочетание современных западных ракет с советскими ЗРК: смотреть видео
Как отметил Романенко, сообщение советского оружия с современными американскими ракетами позволяет выполнять задачи с меньшими финансовыми затратами.
Стоит отметить, что впервые за годы независимости наши союзники пошли навстречу украинским предприятиям и начали вместе производить и модифицировать оружие.
Программа "Франкенштейн" для ПВО
- Первыми NYT написали о создании гибридных ЗРК для отражения российских ракетных атак. Известно, что США работали над этим проектом более 7 месяцев и только сейчас смогли доставить в Украину первые образцы пусковых установок и модифицированных ракет.
- Как пояснил военный эксперт Роман Свитан, для западных стран создание гибридных установок нормальная практика, ведь не нужно ничего нового придумывать. Заметим, что новые ЗРК базируются на ракетах "воздух – воздух".
- Кроме того, в четверг, 27 октября, США объявили о предоставлении Украине еще 150 миллионов долларов военной помощи. В пакет вошли дополнительные боеприпасы для трех видов систем ПВО, в частности ракеты Sidewinder для одного из ЗРК FrankenSAMS.