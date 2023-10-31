Гибридные системы ПВО: насколько эффективно они могут защитить украинское небо

В рамках инициативы FrankenSAM Украина и США разработали гибридные системы ПВО. Речь идет о сочетании современных зенитных ракет западного калибра и советских ЗРК или радаров.

Теперь известно о двух вариантах, которые успешно прошли испытания на военных базах в США и вскоре поступят на вооружение ВСУ. Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу об их эффективности в защите украинского неба.

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Об эффективности гибридных систем ПВО

Пока известно о 2 гибридных системах ПВО: первая объединяет пусковые установки "Бук" с ракетами Sea Sparrow, а вторая объединяет советские радары с ракетами AIM-9M Sidewinder.

По словам Романенко, обе ракеты старые и их много. При модернизации под советские комплексы они будут качественно выполнять задачи по уничтожению целей на малой высоте: крылатых ракет, самолетов, вертолетов, БПЛА различных модификаций.

Также удалось объединить ракеты Patriot с советскими пусковыми установками.

Распространяются средства, их становится больше. А это значит, что увеличивается потенциал противовоздушной обороны и очень важно – противоракетной обороны. Потому что Patriot PAC-3 – это комплекс последних модификаций,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, Patriot PAC-3 и SAMP/T имеют дальность до 150 километров на средних и больших высотах, что позволяет отгонять тактическую авиацию врага, которые применяют управляемые авиабомбы.

Насколько эффективно сочетание современных западных ракет с советскими ЗРК: смотреть видео

Как отметил Романенко, сообщение советского оружия с современными американскими ракетами позволяет выполнять задачи с меньшими финансовыми затратами.

Стоит отметить, что впервые за годы независимости наши союзники пошли навстречу украинским предприятиям и начали вместе производить и модифицировать оружие.

Программа "Франкенштейн" для ПВО