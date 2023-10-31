Наразі відомо про два варіанти, які успішно пройшли випробування на військових базах у США та невдовзі надійдуть на озброєння ЗСУ. Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу про їхню ефективність у захисті українського неба.

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Про ефективність гібридних систем ППО

Наразі відомо про 2 гібридні системи ППО: перша об'єднує пускові установки "Бук" з ракетами Sea Sparrow, а друга поєднує радянські радари з ракетами AIM-9M Sidewinder.

За словами Романенка, обидві ракети старі та їх багато. При модернізації під радянські комплекси вони якісно виконуватимуть завдання щодо знищення цілей на малій висоті: крилатих ракет, літаків, вертольотів, БпЛА різних модифікацій.

Також вдалося поєднати ракети Patriot з радянськими пусковими установками.

Розповсюджуються засоби, їх стає більше. А це означає, що збільшується потенціал протиповітряної оборони й що дуже важливо – протиракетної оборони. Тому що Patriot PAC-3 – це комплекс останніх модифікацій,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, Patriot PAC-3 та SAMP/T мають дальність до 150 кілометрів на середніх та великих висотах, що дає можливість відганяти тактичну авіацію ворога, які застосовують керовані авіабомби.

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Як зауважив Романенко, сполучення радянської зброї із сучасними американськими ракетами дозволяє виконувати завдання з меншими фінансовими витратами.

Варто зазначити, що вперше за роки незалежності наші союзники пішли на зустріч українським підприємствам й разом почали виробляти та модифікувати зброю.

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