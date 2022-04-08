Працюють 50 хірургів, люди без рук і ніг, – мер Краматорська

У Краматорську після цинічного нападу на залізничний вокзал люди продовжують поступати у лікарні. Вони надходять без рук та ніг.

Нараз у місті працює 50 хірургів. Лікарі для порятунку людей прибули із сусідніх українських міст. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, кількість загиблих збільшилась – зараз їх 50: 38 людей загинули миттєво під час обстрілу, ще 12 людей, на жаль, не вдалося врятувати у лікарнях. Наразі вже майже 100 людей поранені.

Є й важкі – без рук, без ніг. Лікарі зараз проводять операції, медиків достатньо,

– повідомив Гончаренко.

Наразі ліків та запасів крові вистачає. Пів сотні хірургів безперервно працюють.

Обстріл вокзалу Крамторська: що відомо

Окупанти 8 квітня вгатили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська. Звідти саме евакуювались люди. На той час там перебувало майже 4 тисячі людей, приблизно 90% з них – жінки та діти.

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