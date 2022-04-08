Нараз у місті працює 50 хірургів. Лікарі для порятунку людей прибули із сусідніх українських міст. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко в ефірі 24 каналу.

Увага У Краматорську оголосили екстрену евакуацію автотранспортом після ракетного удару по вокзалу

За його словами, кількість загиблих збільшилась – зараз їх 50: 39 людей загинули миттєво під час обстрілу. Ще 12 людей не вдалося врятувати у лікарнях. Наразі вже майже 100 людей поранені.

Є й важкі – без рук, без ніг. Лікарі зараз проводять операції, їх достатньо,

– повідомив Гончаренко.

Обстріл вокзалу Крамторська: що відомо

Окупанти 8 квітня вгатили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська. Звідти саме евакуювались люди. На той час там перебувало майже 4 тисячі людей, приблизно 90% з них – жінки та діти.