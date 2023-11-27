Правоохоронці знищують інвестиційний імідж України, – Віктор Лотоус про справу Полтавського ГЗК

Під час розслідування кримінальних справ щодо діяльності Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (входить до групи Ferrexpo) правоохоронні органи вдаються до численних порушень законодавства, чим шкодять інвестиційній репутації України.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус.

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"Правоохоронні органи паплюжать імідж України та сіють недовіру до спроможності України захистити інвестиції. Нам важко наших інституційних інвесторів (йдеться про міжнародні інвестиційні фонди BlackRock і Schroders) переконати, що інвестиції в Україну справді треба продовжувати", – заявив Лотоус.

Він зазначив, що йому відомо про приблизно сім справ щодо підприємств Ferrexpo в Україні, які розслідують різні правоохоронні органи. Лотоусу повідомлено про підозри по трьом із них. Дві стосуються незаконного видобутку відходів, третя – рентних платежів.

Нам закидають, що ми без ліцензії видобували та реалізовували нефракційний відсів. Але ми його не видобуваємо. Ми отримуємо його у процесі виробництва – це відходи виробництва. У нас так побудований технологічний процес, що ми не можемо його не виробляти,

– заявив Лотоус.

Він повідомив, що ГЗК продавав відсів з 1977 року, і ніколи за цей час не отримував застережень з боку правоохоронних та контролюючих органів. Адже відсів – не корисна копалина, а його виробництво та збут не потребують спеціальних дозволів.

На додаток у нас є акти перевірок, які підтверджують, що ми нічого не порушували. За 60 років, скільки ми працювали подібним чином. Чому нам не приписали ці злочини ні у 2013, ні у 2015, ні у 2018 роках?

– каже очільник підприємства.

Відповідні акти перевірок виписувала Державна служба геології та надр України. Сторона захисту хоче залучити службу до справи як свідка, але обвинувачення цьому перешкоджає.

До того ж справи про незаконний видобуток корисних копалин одночасно розслідують Національна поліція України і Державне бюро розслідувань, підслідність якого – злочини в державному секторі. У той час як Полтавський ГЗК є приватною компанією. Офіс генпрокурора відмовився об'єднати ці справи.

Припускаю, що це якийсь елемент змагання між правоохоронними органами – хто відкриє більше справ, хто більше нарахує збитків. Якою б не була причина, це абсолютно ненормальна практика. У нашому законодавстві прописано, що людина не може бути притягнута двічі до відповідальності за один злочин, а у нас зараз паралельно два суди й розслідування, які стосуються нібито одного правочину,

– заявив Лотоус.

У вересні Печерський райсуд арештував Лотоуса із правом внесення застави майже в 1 мільярд гривень, пізніше її зменшили до 400 мільйонів гривень. Поліція підозрює його у налагодженні схеми реалізації корисних копалин без ліцензії.



Полтавський ГЗК – власник найбільших запасів залізної руди в Європі та ключовий актив компанії Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі. Компанія спеціалізується на виробництві якісних котунів – продукції з високою доданою вартістю. Через це ПГЗК вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються.