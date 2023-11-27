Правоохранители уничтожают инвестиционный имидж Украины, – Виктор Лотоус о деле Полтавского ГОК

Во время расследования уголовных дел по деятельности Полтавского горно-обогатительного комбината (входит в группу Ferrexpo) правоохранительные органы прибегают к многочисленным нарушениям законодательства, чем вредят инвестиционной репутации Украины.

Об этом в интервью Forbes заявил председатель правления Полтавского ГОК Виктор Лотоус.

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"Правоохранительные органы порочат имидж Украины и сеют недоверие к способности Украины защитить инвестиции. Нам тяжело наших институциональных инвесторов (речь идет о международных инвестиционных фондах BlackRock и Schroders) убедить, что инвестиции в Украину действительно нужно продолжать", – заявил Лотоус.

Он отметил, что ему известно о приблизительно семи делах в отношении предприятий Ferrexpo в Украине, которые расследуют разные правоохранительные органы. Лотоусу сообщили о подозрениях по трем из них. Два касаются незаконной добычи отходов, третье – рентных платежей.

Нас упрекают, что мы без лицензии добывали и реализовывали нефракционный отсев. Но мы его не добываем. Мы получаем его в процессе производства – это отходы производства. У нас так построен технологический процесс, что мы не можем его не производить,

– заявил Лотоус.

Он сообщил, что ГОК продавал отсев с 1977 года, и никогда за это время не получал предупреждений со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Ведь отсев – не полезное ископаемое, а его производство и сбыт не требуют специальных разрешений.

Вдобавок у нас есть акты проверок, подтверждающие, что мы ничего не нарушали. За 60 лет, сколько мы работали подобным образом. Почему нам не приписали эти преступления ни в 2013, ни в 2015, ни в 2018?

– говорит руководитель предприятия.

Соответствующие акты проверок выписывала Государственная служба геологии и недр Украины. Сторона защиты хочет привлечь службу к делу как свидетеля, но обвинение этому препятствует.

К тому же, дела о незаконной добыче полезных ископаемых одновременно расследуют Национальная полиция Украины и Государственное бюро расследований, подследственность которого – преступления в государственном секторе. В то время как Полтавский ГОК является частной компанией. Офис генпрокурора отказался объединить эти дела.

Допускаю, что это некий элемент соревнования между правоохранительными органами – кто откроет больше дел, кто больше насчитает убытки. Какова бы ни была причина, это абсолютно ненормальная практика. В нашем законодательстве прописано, что человек не может быть привлечен дважды к ответственности за одно преступление, а у нас сейчас параллельно два суда и расследования, касающиеся якобы одной сделки,

– заявил Лотоус.

В сентябре Печерский райсуд арестовал Лотоуса с правом внесения залога почти в 1 миллиард гривен, позже его уменьшили до 400 миллионов гривен. Полиция подозревает его в налаживании схемы реализации полезных ископаемых без лицензии.



Полтавский ГОК – владелец крупнейших запасов железной руды в Европе и ключевой актив компании Ferrexpo, который котируется на Лондонской фондовой бирже. Компания специализируется на производстве качественных окатышей – продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому ПГОК считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.