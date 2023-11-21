Об этом в интервью NV Бизнес сообщил глава совета директоров швейцарской Ferrexpo AG Вольфрам Куони. Он добавил, что на компании отрицательно сказываются попытки украинских властей приравнивать Константина Жеваго к бизнесу, акционером которого он является.

Вольфрам Куони заявил, что Ferrexpo – публичная и «находящаяся на виду» компания, придерживающаяся украинского законодательства и 90% всех мировых налогов платит именно в Украине. Однако, несмотря на это, находится под «сильным прессингом» из-за судебного преследования своего акционера.

Факт в том, что Константин напрямую не владеет акциями украинских компаний. Поэтому, если власти Украины выиграют украинский суд, они не смогут получить доступ к его акциям на уровне Ferrexpo PLC. Это британская компания, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. Это будет кейс для международного суда, где у нас будут сильные позиции,

– добавил топ-менеджер Ferrexpo AG.

Он призвал "не вешать" на компанию ответственность за действия ее акционера и напомнил, что украинским властям нельзя делать "все что вздумается".

"Украина не работает в вакууме. Она подписала двусторонние инвестиционные соглашения с Великобританией и Швейцарией (в двух этих странах зарегистрированы холдинговые компании Ferrexpo – NV Бизнес)", – подчеркнул Вольфрам Куони.

Он также прокомментировал дело относительно председателя правления Полтавского ГОКа Виктора Лотоуса, которому недавно избрали уже третью рекордную меру пресечения – залог в размере 800 миллионов гривен. По мнению Вольфрама Куони, обвинения безосновательны, а аресты осуществляются с нарушением норм действующего украинского законодательства: "Мы будем делать все необходимое, чтобы защитить руководство предприятий и наших сотрудников".

Ferrexpo – единственная компания с основными активами в Украине, акции которой котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

С 2019 года основной акционер Ferrexpo Константин Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с 2021 года – в международный. В конце 2022 года Жеваго задержали во время его визита на горнолыжный курорт Куршевель во Франции по делу о растрате 113 миллионов долларов банка Финансы и Кредит.

В середине ноября 2023 года французский суд отпустил Жеваго и отказал в его экстрадиции в Украину. По мнению суда, Украина не способна обеспечить справедливый судебный процесс для бизнесмена.