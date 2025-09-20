Представився грибником: на полігон Бундесверу у Німеччині проник сторонній чоловік
- На полігоні Бундесверу в Німеччині солдати затримали 53-річного чоловіка, який представився грибником.
- Поліція розслідує інцидент, а Міністерство оборони Німеччини було поінформоване про подію.
На одному з тренувальних полігонів Бундесверу солдати затримали стороннього чоловіка. Наразі у Німеччині встановлюють обставини події.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Spiegel.
Що пишуть про інцидент на полігоні Бундесверу?
Поліцейське управління Галле розслідує можливий інцидент безпеки на полігоні Бундесверу в Цайці, на півдні Саксонії-Ангальт.
За словами представниці поліції, військові виявили на території полігону в Цайцерському лісі автомобіліста й перевірили його. Після того як подія стала відома, поліція розпочала слідчі дії для з’ясування обставин,
– пишуть у виданні.
У німецькій газеті Mitteldeutsche Zeitung розповіли, що чоловік представився грибником. Проте слідчі поставилися до цієї версії з недовірою. Також про інцидент було поінформоване Міністерство оборони Німеччини.
За даними поліції, йдеться про 53-річного німця. Солдати наказали йому залишити територію полігону та супроводили його до виїзду.
